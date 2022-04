Piotr Skwieciński: Rosjanie władzy wybaczą bardzo wiele. Nie wybaczą jej klęski zewnętrznej

Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie Piotr Skwieciński, który wraz z innymi dyplomatami został wydalony z Rosji, mówił w "Tak jest" o stosunku obywateli tego kraju do wojny w Ukrainie. - W 2014 roku, kiedy Rosjanie zajmowali Krym, w Rosji i w Moskwie był entuzjazm - powiedział. Zaznaczył, że teraz go nie ma. Ocenił też, że jeśli społeczeństwo dowie się, że rosyjscy żołnierze ponoszą porażkę, to Władimir Putin "będzie miał strącona aureolę".

Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, członek Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Piotr Skwieciński był w piątek gościem programu "Tak jest" w TVN24. Skwieciński jest jednym z kilkudziesięciu polskich dyplomatów, którzy na początku kwietnia zostali wydaleni z Rosji.

Na pytanie, czy zakłada, że kiedyś wróci do Moskwy na stanowisko dyrektora instytutu, odparł: - Chciałoby się, ale bardzo w to wątpię.

- Zostałem uznany za persona non grata. Persona non grata w oczywisty sposób nie może pełnić w tym kraju, który ją uznał za non grata, jakiegoś stanowiska dyplomatycznego - to z jednej strony. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że w ten piątek, w którym nasz ambasador został wezwany do rosyjskiego MSZ, wręczono mu tę listę (wydalanych dyplomatów - przyp. red.), już było jasne, że musimy wyjechać, ja sobie poszedłem na spacer, pierwszy po dłuższym okresie. Szedłem sobie po Twerskim Bulwarze i doznałem takiego przeczucia, że nie jestem tu po raz ostatni - wspominał.

Piotr Skwieciński o swoim wydaleniu z Rosji przez Kreml TVN24

Skwieciński: Kiedy Rosjanie zajmowali Krym, w Rosji był entuzjazm. Teraz nie ma

Gość TVN24 mówił również o stosunku Rosjan do wojny w Ukrainie, którą rosyjskie władze nazywają "operacją specjalną".

- Niestety rzeczywiście bardzo wielu Rosjan tę operację popiera - przyznał. Zaznaczył przy tym jednak, że "popiera bez entuzjazmu". - W 2014 roku, kiedy Rosjanie zajmowali Krym, w Rosji i w Moskwie był entuzjazm. Dawało się go zauważyć na ulicach. Teraz entuzjazmu nie ma - wyjaśniał.

Jak powiedział, "w 2014 roku samochód prywatny z tą atrybutyką 'patriotyczną', że tak powiem, to był normalny obraz". - Teraz samochód prywatny - prywatny, nie policyjny czy rządowy - z tą słynną "Z" widziałem w Moskwie raz, jeden - zaznaczył.

Skwieciński: Rosjanie władzy wybaczą bardzo wiele. Ale nie wybaczą jej klęski zewnętrznej

Członek Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia był również pytany, czy jego zdaniem Rosjanie będą dalej przyjmować narrację Kremla dotyczącą sankcji, iż Zachód uwziął się na Rosję, czy będą doszukiwali się innych przyczyn.

- Doszukiwać się mogą, ale moim zdaniem nic się tutaj na poważnie nie zmieni do momentu, w którym nie będzie już możliwe dalsze ukrywanie tego, że Rosja ponosi strategiczną porażkę czy nawet klęskę - ocenił.

Według Skwiecińskiego, "jeśli do tego dojdzie, to władza rosyjska i (Władimir) Putin będzie miał strącona aureolę". - Charyzma zaniknie. Bo to jest coś, czego Rosjanie - jak historia uczy - że nie wybaczają. Oni władzy wybaczą bardzo wiele, nie wybaczą jej słabości, klęski zewnętrznej - wskazywał.

- Nie wiem, co się wtedy stanie. Ale to jest moment, w którym rozmaite dynamiki niekorzystne dla władzy rosyjskiej zostaną uruchomione. Ale do tego momentu nie spodziewałbym się jakiegoś złamania poparcia - dodał.

Skwieciński: Rosjanie władzy wybaczą wiele. Nie wybaczą jej klęski zewnętrznej TVN24

Skwieciński zwraca uwagę na treść "rosyjskich list poległych": w ogóle nie ma mieszkańców dwóch miast

Skwieciński zwrócił też uwagę na pewną rzecz, dotyczącą rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę.

- Ktoś przeanalizował rosyjskie listy poległych. To, co Rosjanie podają. Oczywiście Rosjanie zaniżają starty, niemniej podali te listy. Otóż okazało się, że wśród poległych w ogóle nie ma mieszkańców Moskwy i Petersburga - powiedział. Według niego "skoro nie ma ich wśród poległych, to znaczy, że nie ma ich również po prostu wśród walczących".

- Te oddziały, które zostały rzucone na Ukrainę, były moim zdaniem selekcjonowane celowo. Unikano kierowania do nich żołnierzy z tych dwóch największych miast, które są zarazem najmniej pewne politycznie - powiedział dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie.

Skwieciński: Kiedy Rosjanie zajmowali Krym, w Rosji był entuzjazm. Teraz nie ma TVN24

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24