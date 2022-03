Joanna Jabłczyńska i Zygmunt Chajzer o pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy. "Zastanawiałam się, co mogę zrobić"

czytaj dalej

To, co dzieje się na Ukrainie jest absolutnie przerażające. Bombardowanie szpitali dziecięcych, bombardowanie korytarzy humanitarnych, to wychodzi daleko poza konwencję genewską. Mówimy tutaj o zbrodniach wojennych - powiedział amerykański kongresmen Michael McCaul w wywiadzie dla TVN24. - Putin może wygrać bitwę, ale nie wygra wojny. Nie pozwolimy na to, by zło wygrało - oświadczył Gregory Meeks przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów.