Ukraina - Rosja. Generał Pacek: kolejny etap wojny w wykonaniu Rosjan może nas zaskoczyć

czytaj dalej

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, na którym kilkuletni chłopiec stoi w ruinach swojego domu i zwraca się do rosyjskich agresorów. - Nazywam się Makar. Właśnie skończyłem siedem lat. To mój dom. Dziękuję "rosyjskim wyzwolicielom" za wszystko, co zrobili - mówi.