Dziennikarze "Wyborczej" z pomocą dla Ukrainy. "Jeździmy na wschód, w zasadzie pod linię frontu i rozdajemy paczki"

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" organizują zbiórkę pieniędzy na kupno najpotrzebniejszych produktów dla mieszkańców Ukrainie. Paczki samodzielnie dostarczają potrzebującym. Do tej pory w konwojach "Wyborczej" przekazano około 30 ton produktów. O akcji na antenie TVN24 opowiedziała Agata Kondzińska, dziennikarka gazety.

- W takich paczkach jest wszystko, co niezbędne - wyjaśniła, wymieniając takie produkty jak zapałki, świeczki, oleje, produkty żywnościowe oraz środki czystości. - Bardzo często dostajemy też prośby z Ukrainy, z sierocińca albo jakiegoś ośrodka rehabilitacji, gdzie są oddziały paliatywne. Tam wozimy wtedy leki albo specjalistyczne mleko do karmienia dzieci z oddziałów paliatywnych - dodała.

- Zawieźliśmy teraz do Równego (miasto w zachodniej Ukrainie - red.) lodówki, żelazka, odkurzacze, mikrofalówki, płyty indukcyjne. Na wypadek gdyby nie było prądu, to z generatora jest je łatwiej podłączyć - opowiadała.

Kondzińska zaznaczyła, że paczki dostarczane są "z rąk do rąk", bez żadnych pośredników, by mieć pewność, że produkty dotrą do potrzebujących. - Jeździmy na wschód, w zasadzie pod linię frontu i rozdajemy paczki już na miejscu - powiedziała. Dzięki temu dziennikarze mają także aktualną wiedzę na temat potrzeb mieszkańców Ukrainy.