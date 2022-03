Donald Tusk: dzisiaj dwa hasła powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym

Donald Tusk mówił na konferencji, że w sytuacji ataku Rosji na Ukrainę potrzebne są maksymalne starania o odblokowanie środków europejskich dla Polski. - Dzisiaj właściwie dwa hasła powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym, wszystkim aktywnym publicznie w Polsce: wszystkie ręce na pokład i wszystkie dostępne środki i pieniądze dla Polski jak najszybciej - podkreślił szef Platformy Obywatelskiej.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej między innymi o działaniach rządzących w Polsce w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Dzisiaj właściwie dwa hasła powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym, wszystkim aktywnym publicznie w Polsce: wszystkie ręce na pokład i wszystkie dostępne środki i pieniądze dla Polski jak najszybciej - powiedział.

Donald Tusk apeluje do rządzących

Jego zdaniem "dość niepokojąca sytuacja polskiej złotówki jest także bezpośrednio związana z faktem, że ciągle nie mamy odblokowanych środków europejskich". - To, co dzisiaj wydaje się potrzebą chwili, i to już dramatyczną potrzebą chwili, to jak najszybsze odblokowanie przez PiS, przez rząd premiera (Mateusza) Morawieckiego relacji z Unią Europejską w odniesieniu do środków europejskich - ocenił.

- Gorąco apeluję przede wszystkim do premiera Morawieckiego, prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego, prezydenta (Andrzeja) Dudy, żeby jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, są w naszym zasięgu - powiedział Tusk.

- Drugie hasło, które też jest hasłem chwili, to: wszystkie ręce na pokład - mówił dalej lider PO. - Apeluję do rządzących, żeby oprócz działań dyplomatycznych, które doceniam, i promocji solidarności z Ukrainą, administracja rządowa wzięła się do bardzo rzetelnej roboty - dodał.

Szef Platformy Obywatelskiej mówił, że ostatniej nocy na dwóch warszawskich dworcach kolejowych pojawiło się 20 tysięcy Ukraińców. Zaapelował przy tym do administracji rządowej o wsparcie społeczeństwa oraz samorządów udzielających pomocy uchodźcom. - Tu jest mój gorący apel, aby więcej czasu administracja rządowa nie marnowała. Od listopada wiedzieliście, że grozi inwazja. Dzisiaj potrzeba zarówno pieniędzy, jak i bardzo aktywnego działania na rzecz wsparcia ludzi - stwierdził.

Tusk: najważniejsze, żeby Europa zrozumiała, jak wielki wysiłek Polska wzięła na barki

Donald Tusk przekazał, że w środę będzie rozmawiał w Brukseli między innymi z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a w czwartek w Paryżu z niektórymi światowymi liderami. - Najważniejsza rzecz, to żeby cała Europa zrozumiała, jak wielki wysiłek dzisiaj Polska wzięła na swoje barki. Jak wspaniale zachowują się ludzie, organizacje pozarządowe, samorządy. I że nie można w żaden sposób ograniczyć żadnych pieniędzy - wyliczał.

- Jest wojna, jest dramat uchodźców, jest dramatyczna sytuacja finansowa. Każdego dnia, każdej godziny patrzymy z lękiem na to, co się dzieje też na naszym polskim rynku, z naszą złotówką i z naszymi cenami - wskazywał. Według niego "istotne klucze są w ręku PiS-u i rządzących". - To oni mogą zakończyć ten niepotrzebny spór, a ja zrobię wszystko, żeby każdy najmniejszy gest ze strony polskiego rządu był dobrze odczytany w Europie - powiedział Tusk.

Krajowy Plan Odbudowy i unijne obiekcje

Wsparcie dla krajów członkowskich Unii Europejskiej przewidziane jest w Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) - to odpowiedź UE na sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać z niego środki. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek. Polska przedstawiła swój plan KE w maju 2021 roku. Jak dotąd nie został on zaakceptowany.

Z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania. Od zmian w polskim sądownictwie Bruksela uzależnia przyjęcie polskiego KPO.

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24, PAP