Deszczycia: Wierzymy w Zełenskiego, bo jest dzielnym i twardym przywódcą. Wierzymy też w pomoc z Unii

- Jeżeli NATO ciągle będzie myśleć "wejdziemy w tę wojnę, czy nie wejdziemy", to wojska rosyjskie przyjdą do NATO i będą walczyć tutaj, a nie na Ukrainie - dodał ambasador.

Deszczycia: wierzymy w Zełenskiego, bo jest dzielnym i twardym przywódcą

- Wierzymy prezydentowi Zełenskiemu, bo jest dzielnym przywódcą, twardym przywódcą. Wierzymy w to, że odbudujemy. Wierzymy w to, że dostaniemy ten fundusz z Unii Europejskiej na odbudowę Ukrainy, o którym mówił premier Morawiecki w Kijowie. Wierzę w to, że inne państwa się do tego dołączą - powiedział gość TVN24.