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Polska

Zakończył się drugi etap poszukiwań ofiar w Puźnikach. Minister przekazała "trudną wiadomość"

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Prace w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim
Cienkowska o sprawie ekshumacji w Ukrainie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: gov.pl
Tym razem nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar - przekazała ministra kultury Marta Cienkowska, informując o zakończeniu drugiego etapu prac poszukiwawczych w Puźnikach.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała informację o zakończeniu drugiego etapu poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zamordowanych przez UPA w nocy we wpisie na portalu X.

"Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach prowadzone przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu" - napisała Cienkowska.

Dodała, że dalszy proces poszukiwań będzie kontynuowany w sierpniu w kolejnym miejscu w Puźnikach. "Każda ofiara zasługuje na odnalezienie, imię i godny pochówek. Nie przestaniemy szukać" - podkreśliła szefowa MKiDN.

Drugi etap prac poszukiwawczych w Puźnikach

Drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku, rozpoczął się w poniedziałek. Obiektem poszukiwań w Puźnikach jest obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Na początku czerwca władze Ukrainy wydały zgody na ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, a także na ekshumacje prochów żołnierzy Wojska Polskiego w dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku.

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Źródło: PAP
Tagi:
UkrainaHistoria
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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