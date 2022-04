Ponad 100 historii bohaterów broniących ukraińskiej wolności

Historie broniących kraju

Na stronie są historie celebrytów, biznesmenów, specjalistów IT, którzy wstąpili do wojska i obrony terytorialnej, a także Ukraińców i Ukrainek, którzy porzucili życie za granicą, by wziąć udział w obronie kraju. Wśród bohaterów wolności są również dzieci, np. 12-latek, który jest wolontariuszem w kuchni i siedmioletnia Waria, która sprzedawała kwiaty i swoje rysunki, by zebrać pieniądze na kamizelki kuloodporne.