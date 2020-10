Prezydenci Polski i Ukrainy złożyli wieńce przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego

"Dlaczego można na ten rozwój patrzeć z podniesioną głową?"

Prezydent Polski zwrócił uwagę, że w 2019 roku obroty handlowe między Polską i Ukrainą osiągnęły wartość blisko 7,7 miliarda euro. Wyraził przekonanie, że potencjał współpracy polsko-ukraińskiej jest znacznie większy, niż to było do tej pory wykorzystane. - Z pewnością do rozwoju wzajemnego handlu przyczyni się modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych łańcuchów logistycznych - powiedział.

Duda zauważył, że rok 2020 mija pod znakiem pandemii koronawirusa, która miała wpływ także na spadek eksportu z Polski na Ukrainę i importu z Ukrainy do Polski. Wyraził nadzieję, że to zjawisko oraz spowolnienie inwestycji transportowych i energetycznych było tylko przejściowe.

Według prezydenta RP normalne funkcjonowanie oznacza rozwój. - Dlaczego można na ten rozwój patrzeć z podniesiona głową? (...) Otóż potencjał naszej współpracy jest znacznie większy niż do tej pory wykorzystano, biorąc pod uwagę wielkość naszych rynków wewnętrznych - 42 miliony obywateli Ukrainy i ponad 38 milionów w Polsce. To są twarde dane, to są konsumenci, to są wielkie europejskie rynki - podkreślał.