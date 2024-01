Premier podsumował wizytę w Kijowie. "Porozumieliśmy się z panem prezydentem w sprawie roli Polski"

We wtorkowym wpisie na Facebooku premier podsumował wizytę. "Nie ma dzisiaj bardziej wiarygodnego polityka na świecie działającego na rzecz pokoju, niż Prezydent Zełenski. To dlatego Kijów jest pierwszą stolicą, którą odwiedziłem z oficjalną wizytą. Cała Ukraina walczy teraz o bezpieczeństwo całego świata" - podkreślił Tusk.

"Zadeklarowałem wczoraj panu Prezydentowi, że nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie, także na forum Unii Europejskiej. Porozumieliśmy się z panem Prezydentem w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego, tak aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem" - zaznaczył szef rządu.

Wskazał, że z wielkim zadowoleniem przyjął deklarację Zełenskiego o wspólnych przedsięwzięciach w zakresie produkcji broni i amunicji. "Uzyskaliśmy także wzajemne zrozumienie, co do sytuacji na granicy. Strona ukraińska dziś jasno potwierdziła, że jej celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań podczas naszych dwustronnych rozmów" - napisał Tusk.

"Nic tak nie buduje wzajemnego szacunku, przyjaźni, jak bezinteresowna pomoc w chwilach próby"

Tusk odniósł się też do słów premiera Szmyhala o możliwości udziału strony polskiej w budowie autostrady Krakowiec-Lwów-Brody-Równe, która byłaby przedłużeniem polskiej A4. "Cieszy mnie deklaracja premiera Denysa Szmyhala, że są otwarci na włączanie polskich firm na zasadach koncesji do kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, zarówno drogowych i energetycznych. By kontynuować te dobre rozmowy, zaprosiłem pana premiera oraz cały ukraiński rząd na pełnowymiarowe konsultacje międzyrządowe do Polski" - wskazał Tusk.