Fogiel: Orban ewidentnie ma coś nie tak z percepcją. Nasze relacje będą musiały ulec zmianom

W środę gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Był pytany, co w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę PiS pocznie ze swoimi proputinowskimi sojusznikami. Prowadzący wskazał w tym kontekście na Viktora Orbana i Marine Le Pen .

- Sprawa jest jasna. Jeżeli ktoś kwestionuje masakrę w Buczy w ten sposób, w jaki czyni to Viktor Orban, ewidentnie ma coś nie tak z percepcją. (...) Relacje na pewno muszą być przeanalizowane. Kiedy nasze rozbieżności w polityce wobec Rosji, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, są tak duże, to być może (relacje z Węgrami - red.) będą musiały ulec jakimś zmianom - powiedział.