Pytania o niemieckie Patrioty dla Polski i polskie czołgi dla Ukrainy. Premier o "szerszej koalicji państw"

Kiedy niemieckie Patrioty trafią do Polski?

Błaszczak odpowiadał na pytanie, czy można wyznaczyć konkretną datę, kiedy niemieckie Patrioty trafią do naszego kraju. - Te wyrzutnie - jeszcze nie wiemy do końca ile - trafią do województwa lubelskiego. Rozmawiamy na poziomie wojskowym. Naszym dużym osiągnięciem jest to, że one będą wpięte w polski system obronny, a więc to dowódca operacyjny będzie dowodził tymi Patriotami. To jest cel, który stawialiśmy sobie podczas negocjacji - powiedział minister obrony narodowej.