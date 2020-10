Wspólny apel o zakończenie okupacji Krymu i agresji w Donbasie. Duda i Zełeński również o trudnej historii

Prezydenci Polski i Ukrainy we wspólnej deklaracji wezwali do zakończenia "nielegalnej okupacji" Krymu i agresji w Donbasie. W dokumencie znalazło się też potwierdzenie wsparcia Polski dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.

We wspólnej deklaracji podpisanej w poniedziałek w Kijowie prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odnieśli się między innymi do sytuacji na wschodzie Ukrainy. "Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji w Donbasie" - oświadczyli przywódcy Polski i Ukrainy.