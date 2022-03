To była skomplikowana operacja - ewakuowanych zostało 50 dzieci z dziewięcioma opiekunkami. - Pięćdziesięcioro dzieci to bardzo dużo, więc decyzja o ewakuacji była bardzo trudna – przyznaje opiekunka Natalia Radczenko. Do końca mieli nadzieję, że nie będą musieli uciekać, ale miasto zostało zaatakowane. - Każdego dnia musieliśmy brać rzeczy i chować się w schronie nie wiadomo na jak długo. Nie wiedzieliśmy, czy za chwilę nie spadnie na nas jakaś bomba. Dzieci były bardzo zestresowane – dodaje.

Polacy zorganizowali ewakuację ukraińskiego domu dziecka

Najpierw w grę wchodził sam Dniepr, potem Kijów, ostatecznie dzieci z opiekunami dotarły do Lwowa. - Najpierw jechaliśmy po jedną grupę 35 dzieci plus opiekunowie. Pojechaliśmy do Lwowa i w drodze powrotnej do Polski dowiadujemy się od organizatora ze Szkocji, że jest do odebrania kolejna grupa. Wysadzamy dzieci w Janowie Podlaskim, śpimy dwie godziny, pijemy kawę i odpalamy autobus i jedziemy do Lwowa po kolejną grupę – dodaje Jakub Dominiak.