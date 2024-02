"Premier nie owija w bawełnę i mówi rzecz prawdziwą. Los Ukrainy jest bezpośrednio związany z losem Polski"

Kamiński: los Ukrainy pokonanej będzie zwiastunem bardzo złego losu Polski

Senator przekonywał też, że "Polska dzięki nowemu rządowi odgrywa wreszcie bardzo aktywną rolę w Europie i pomaga temu, by Europa jeszcze bardziej zaangażowała się w pomoc także wojenną dla Ukrainy".

Klich o wizycie w Kijowie: zastanawialiśmy się, w jaki sposób dalej pomagać Ukrainie

Wyjaśniał, że ze względu na "dramat narodu ukraińskiego", sobotnie obchody to był "poważny moment, w którym zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób należy dalej pomagać Ukrainie z zewnątrz".

Kamiński: każda wrogość polsko-ukraińska służy dzisiaj Rosji

- Jestem o tym absolutnie przekonany, że te działania rosyjskiego wywiadu, inspirowane w sieci, mają służyć temu, by wrogość pomiędzy Polakami i Ukraińcami była czymś na porządku dziennym. To jest dzisiaj cel rosyjskiej polityki i każdy odpowiedzialny Polak, nie tylko każdy odpowiedzialny polityk, musi zdawać sobie z tego sprawę - powiedział Kamiński.

"Ukraina ma szansę na to, żeby mieć bardzo poważne wsparcie ze strony polskiej"

Klich wskazywał natomiast, że "w najbliższych tygodniach i najbliższych miesiącach będą podejmowane na forach międzynarodowych strategiczne decyzje odnośnie przyszłości Ukrainy". - Bo mamy między innymi decyzję, która musi być podjęta, co dalej zrobić z tym programem nazywanym Europejskim Instrumentem na rzecz Pokoju, który był takim znakiem firmowym dla Unii Europejskiej. Z niego Unia Europejska finansowała zakupy, czy też przekazywanie sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Ukrainy w 2022 i 2023 roku - mówił senator Koalicji Obywatelskiej.

- Po drugie, zbliża się szczyt NATO w lipcu w Waszyngtonie. Ten szczyt będzie rozstrzygał nie tylko to, co dla nas jest najważniejsze, czyli kwestię naszego bezpieczeństwa jako pełnoprawnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także wsparcie dla Ukrainy. I tu znowu Ukraina ma szansę na to, żeby mieć bardzo poważne wsparcie ze strony polskiej. Ukraińcy sobie z tego zdają sprawę i wiedzą o tym, że bez tego wsparcia ze strony polskiej mogą mieć problemy ze społecznością międzynarodową - ocenił senator.