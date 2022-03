"Trzeba więcej, trzeba tym zespołem rozruszać całą Europę"

O wizycie szefów rządów Polski, Słowenii i Czech rozmawiali w "Faktach po Faktach" były i aktualny wiceminister spraw zagranicznych - Paweł Kowal i Marcin Przydacz. - Chcemy, aby Ukraińcy mieli świadomość, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska nie zostawią Ukraińców wtedy, gdy ta wojna się skończy - powiedział Przydacz pytany między innymi o szczegóły przejazdu delegacji do Kijowa. - Chcemy więcej niż tylko ta wizyta. Cieszymy się, że była, ale chcemy, aby w tym samym gronie, a może poszerzonym, pojechać do różnych stolic europejskich, do naszych sojuszników i odpowiadać na wątpliwości - mówił Kowal.

Przydacz: są dwa cele wizyty

Kowal: Chcemy więcej. Ukraińcy nie mają czasu czekać

- To kryterium oceny opozycji na temat tej sytuacji: powinien być jasny sygnał i wsparcie dla Ukraińców, którzy dziś walczą. Dobrze, że to wsparcie dzisiaj idzie od premiera Polski i premierów Europy Środkowej - oświadczył. - My oczekujemy szybszej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest możliwe, mamy do tego plan. Oczekujemy bezpiecznego nieba nad Ukrainą - wymieniał.