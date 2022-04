Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po powrocie z Ukrainy: okrucieństwa, które podejrzewaliśmy, okazały się zdecydowanie straszniejsze

Delegacja polskiego Senatu odwiedziła Ukrainę. - Okrucieństwa, które podejrzewaliśmy, na żywo okazały się zdecydowanie straszniejsze, niż można się było spodziewać - mówił po powrocie w piątek rano marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - W mojej ocenie ci, którzy to zrobili, to nie są ludzie - dodała Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu.

Morawska-Stanecka: ci, którzy to zrobili, to nie są ludzie

Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, stwierdziła, że parlament ukraiński "oczekuje, że wszyscy parlamentarzyści z całej Europy, ich delegacje, będą mogły zapoznać się z tym, co dzieje się w Ukrainie", bo "propaganda rosyjska rozpowszechnia w całym świecie fake newsy twierdząc, że to wszystko inscenizacja".

- Ci oprawcy, barbarzyńcy, walczą nawet z pomnikami i plakatami. Do wszystkiego strzelają. Najbardziej wstrząsające było to, co zobaczyliśmy w Buczy, ponieważ tam wczoraj wydobywano zwłoki z kolejnego masowego grobu. Ludzi, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani przez rosyjskich oprawców - powiedziała. - W mojej ocenie ci, którzy to zrobili, to nie są ludzie - stwierdziła i dodała, że zasługują na to, aby ich ścigać i postawić przed sądem.