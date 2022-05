Odsłonięcie posągów lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich. "Symboliczna, czytelna i jasna wiadomość dla wszystkich wrogów Polski i Ukrainy"

Mer Lwowa: wojna pokazała, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem

Wskazywał, że zasłonięcie lwów na Cmentarzu Orląt Lwowskich kładło się cieniem na naszych dobrych relacjach. - (Mer Lwowa Andrij Sadowy) napisał piękne słowa, że to, co dzisiaj przeżywamy, ta wielka pozytywna energia, solidarność, autentyczne, głębokie uczucia, jakie rodzą się na naszych oczach, że one pozwalają nie zapomnieć, ale unieważnić wzajemne krzywdy. One w pamięci pozostaną, ale już chyba nie będą nas dzielić, skoro doświadczamy wspólnie takiej pięknej lekcji solidarności i gotowości do wzajemnego współdziałania. One już nie będą ważyły, te krzywdy, resentymenty, pamięć tego, co działo się nie tylko na Wołyniu - mówił Tusk.