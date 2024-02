Andrzej Duda o Krymie i o tym, że "więcej czasu był w gestii Rosji". Komentarz MSZ i ambasadora Ukrainy

"Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa" - napisał w sobotę rano ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. "Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach" - napisał szef MSZ Radosław Sikorski. Dzień wcześniej Andrzej Duda udzielił wywiadu, w którym został zapytany o to, czy wierzy, że Ukraina odzyska Krym. Odpowiedział, że Zachód musi wspierać Ukrainę i "nie może się poddać w zwarciu" z Rosją, by nie odrodził się jej imperializm, równocześnie jednak dodał, że okupowany ukraiński Krym, "jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji".

Prezydent Andrzej Duda w piątek w rozmowie z Kanałem Zero był pytany o to, czy wierzy, że Ukraina odzyska Krym i Donbas, i czy uda się do tego zmusić Rosję. - Uważam, że Rosja musi być tutaj ciśnięta. Nie wolno dać się Ukrainie poddać i nie wolno, aby Zachód się poddał w tym zwarciu, ponieważ w ten sposób uznamy prawo do odrodzenia się imperializmu rosyjskiego, czego nigdy nam nie wolno uznać, bo ten imperializm zaatakuje - powiedział prezydent.

Jeden z prowadzących rozmowę Robert Mazurek zaznaczył jednak, że prezydent nie odpowiedział na jego pytanie i zadał je ponownie. - Czy pan wierzy w to, że Ukraina odzyska Krym? - powtórzył.

- Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego. Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez większość czasu był w gestii Rosji - powiedział prezydent o ukraińskim Krymie.

W sobotę rano ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz opublikował w mediach społecznościowych wpis.

"Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem" - napisał.

Komentarz szefa MSZ w Warszawie

"Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003" - napisał w sobotę na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Ukraiński Krym

Krym to region Ukrainy - półwysep pomiędzy częścią północną Morza Czarnego a częścią zachodnią Morza Azowskiego. W 2014 roku, w wyniku akcji zbrojnej i przeprowadzenia fałszywego referendum przez Rosję, został on zajęty i od tego czasu jest okupowany przez Moskwę.

Niemal żadne państwo świata nie uznało Krymu za rosyjski. Nielegalną aneksję i podpis Putina pod tym aktem uznały np: Korea Północna, Syria, Afganistan, Kuba, Nikaragua, Wenezuela.

Okupowany przez Rosję Krym PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:adso

Źródło: PAP, tvn24.pl