Po dwóch latach Ukraina ciągle potrzebuje naszej pomocy. Jak wspierać zaatakowanych przez Putina sąsiadów?

Dwa lata po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę blisko 15 milionów osób pilnie potrzebuje pomocy organizacji humanitarnych - alarmuje Polska Akcja Humanitarna. Jakie są formy pomocy udzielanej przez wybrane organizacje z Polski, jak pomagały w ciągu ostatnich dwóch lat i jak możemy udzielić wsparcia tym, którzy ucierpieli w wyniku wojny?

W sobotę mijają dokładnie dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Działania wojenne Rosjanie rozpoczęli 24 lutego 2022 roku tuż przed godziną 5.00 (godz. 4.00 w Polsce), kilka minut po ogłoszeniu przez Władimira Putina "specjalnej operacji wojskowej" mającej na celu "demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy". Wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od wschodu i południa oraz od północy z terytorium Białorusi. Ukraina została również zaatakowana z okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.

W wyniku działań wojennych ucierpiały miliony Ukraińców. Polacy ruszyli z pomocą od pierwszych godzin inwazji - przyjmując ukraińskich uchodźców przekraczających setkami tysięcy naszą wschodnią granicę. Od początku mogli liczyć na schronienie przed agresją Putina w punktach pomocy organizowanych przez samorządy, czy organizacje pomocowe, ale przede wszystkim w polskich domach. Skala tej gościny, jakiej udzieliliśmy potrzebującym sąsiadom, zadziwiła świat.

Ale pomoc nadal jest potrzebna, i pewnie jeszcze długo będzie. Jak podaje Polska Akcja Humanitarna, blisko 15 mln osób pilnie potrzebuje pomocy organizacji humanitarnych - wśród nich znajduje się kilka milionów uchodźców wewnętrznych. Szacuje się, że aż 10 proc. ukraińskich domów zostało zniszczonych, a odbudowa kraju zajmie nawet dekadę.

- Zapewnienie pomocy tu i teraz jest dla nas priorytetem, ale musimy myśleć o kolejnych latach - mówi Mathew Schraeder, dyrektor PAH w Ukrainie. - To maraton, nie sprint. Nie ukończymy go bez wsparcia Polaków - odbudowa życia po wojnie nie potrwa jeden dzień i wymaga współpracy nas wszystkich: ludzi, organizacji, rządów - podkreśla.

Pomoc dla Ukrainy. Polska Akcja Humanitarna

Jak wyglądała pomoc w ciągu ostatnich dwóch lat z perspektywy organizacji, które się nią zajmują? Koszt pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej w Ukrainie tylko w 2022 roku wyniósł blisko 49,2 mln zł (raport PAH dot. pomocy Ukrainie za 2023 rok jest w przygotowaniu - red.). Od 2022 roku do dziś PAH dotarł z pomocą do ponad 600 tys. osób w Ukrainie. Jak wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Magdalena Irzycka z PAH, są to dane szacunkowe - dokładne są trudne do wskazania ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. PAH dociera w Ukrainie tam, gdzie potrzeby są największe, zapewniając wsparcie finansowe, psychologiczne, prawne. Dostarcza też czystą wodę, podstawowe artykuły higieniczne i żywność, wspiera remonty domów i instytucji oraz pomaga ofiarom ostrzałów.

Koszt pomocy PAH dla uchodźców z Ukrainy w Polsce w 2022 roku przekroczył 66,6 mln zł. W pierwszym roku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na naszego wschodniego sąsiada PAH dotarł z pomocą do blisko 1 ,2 mln osób z Ukrainy, które przybyły do Polski.

Działalność Polskiej Akcji Humanitarnej można wesprzeć, dokonując wpłat na stronie PAH, na stronie zbiórki PAH w serwisie siepomaga.pl lub robiąc przelew na konto nr: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem "Wpłacam na PAH".

Pomoc dla Ukrainy. Polski Czerwony Krzyż

W ciągu ostatnich dwóch lat pomoc Ukrainie i uchodźcom niósł również Polski Czerwony Krzyż. W tym czasie pomoc od PCK otrzymało - w różnych formach - 1,8 mln Ukraińców. Wartość udzielonej pomocy przekroczyła 304 mln zł. Jak dotąd PCK zrealizował w Ukrainie 965 transportów humanitarnych, dostarczając produkty spożywcze, higieniczne oraz medyczne, a także potrzebne urządzenia, takie jak przemysłowe agregatory prądu, pozwalające działać szkołom i szpitalom.

Na wsparcie na terenie Polski w pierwszych miesiącach konfliktu składała się głównie pomoc materialna, finansowa i żywnościowa. Wsparcie finansowe otrzymało w Polsce prawie 100 tys. ukraińskich rodzin. Obecnie - jak wskazuje PCK - najważniejsza stała się pomoc długofalowa. Jej cel to wspieranie działań na rzecz integracji osób z Ukrainy i Polski.

PCK prowadzi Centra Integracji, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą między innymi uczęszczać na kursy zawodowe i językowe, zdobywać uprawnienia i podwyższać kwalifikacje. Polski Czerwony Krzyż udziela także pomocy psychologicznej - stacjonarnie i telefonicznie. Obecnie 99,2 proc. dzwoniących na infolinię psychologiczną PCK, to Ukraińcy mieszkający w Polsce. Dzięki Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, pomoc psychologiczną otrzymało do tej pory 1,2 mln Ukraińców.

Darowizny na rzecz akcji #napomocUkrainie można przekazywać na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pomoc dla Ukrainy. Caritas Polska

Caritas Polska dotarł z pomocą do ponad miliona osób w Polsce i Ukrainie. W ubiegłym roku tylko z programu Paczka dla Ukrainy skorzystało 270 tys. osób. Organizacja podaje, że wartość pomocy przekazanej do Ukrainy w 2023 roku wyniosła 61 mln zł, a wartość pomocy przekazanej w Polsce osobom z Ukrainy w tym samym roku - 87 mln zł. "Dwa lata wojny zmieniły nasze odczucia, informacje z frontu spowszedniały. Ale wojna w Ukrainie trwa i zbiera śmiertelne żniwo" - podkreśla Caritas w rocznicę rosyjskiej agresji na naszego wschodniego sąsiada. To, co na początku budziło grozę i przerażenie, powoli stało się codziennością. - Wojna, trochę już spowszedniała, chociaż nie powinna. Nie powinno tak być, że ona gdzieś odchodzi na dalszy plan - apeluje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wojna to odwrotność normalności, nie może być codziennością. - Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy byli ciągle solidarni z narodem ukraińskim i z uchodźcami w Polsce (…) Musimy pamiętać o tym, że ta wojna nie może "się znudzić". Nie możemy stać się ludźmi obojętnymi, bo pomoc, która dociera do najbardziej potrzebujących jest po prostu konieczna i to jest nasze zadanie. - dodaje dyrektor Caritas Polska. Ludzie w Ukrainie potrzebują wsparcia, na niektórych etapach może nawet bardziej niż na samym początku. - My widzimy te obrazy przede wszystkim z dużych miast. O wiele gorzej jest w mniejszych miejscowościach. Tam jest potrzebne po prostu wszystko - wyjaśnia ks. Marcin Iżycki.

Działania na rzecz pomocy Ukrainie można wesprzeć, wpłacając środki na stronie Caritas Polska, wybierając przelew tradycyjny na konto o numerze 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 tytułem wpłaty UKRAINA lub robiąc przelew BLIK na telefon o treści UKRAINA przesłany pod numer +48 668 070 000.

Pomoc dla Ukrainy. Grupa Awangarda

Wyjątkową formę pomocy zapewnia grupa Awangarda. Jak czytamy na stronie zrzutka.pl to działający od samego początku wojny zespół medyków przyfrontowych, który ratuje życie ukraińskich żołnierzy narażając jednocześnie swoje. Zbierają m.in. na karetki z napędem na cztery koła do ewakuacji w strefie przyfrontowej oraz ich serwis, pickupy do ewakuacji w strefie przyfrontowej, ochronę osobistą ratowników, lekarzy i wolontariuszy, ciepłą odzież i buty, śpiwory oraz sprzęt do bytowania na zewnątrz w ciężkich warunkach, drobny sprzęt tj. latarki, optyka, wyposażenie osobiste wojskowe i szpitalne środki medyczne, czy podniesienie kwalifikacji nowych członków zespołu.

Grupę Awangarda można wspomóc na stronie Zrzutka.pl

Pomoc dla Ukrainy. Pomagam.pl

Fundacja Pomagam.pl dokładnie dwa lata temu uruchomiła zbiórkę "Solidarni z Ukrainą". W ciągu pierwszej doby zebrała ona milion złotych. Dziś zbiórka ma na koncie ponad 13 mln złotych i wsparło ją w sumie 90 tys. darczyńców. Jak podaje Pomagam.pl, wszystkie środki zostały przekazane organizacjom działającym na rzecz Ukrainy zarówno na terenach wojny, jak i pomagającym uchodźcom rozpocząć nowe życie w Polsce.

Zbiórkę "Solidarni z Ukrainą" nadal można wesprzeć na stronie Pomagam.pl.

Serwis do zakładania darmowych zbiórek pieniędzy szacuje, że od wybuchu wojny Polacy wpłacili w sumie ok. 50 mln złotych na zbiórki prowadzone dla Ukrainy w serwisie Pomagam.pl, co pokazuje skalę niesionej pomocy. Jednak, jak podkreśla sam serwis, ta liczba może być jeszcze wyższa ze względu na trudności w oszacowaniu realnej, konkretnej kwoty przekazanej Ukrainie.

Pomoc dla Ukrainy. Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog od 24 lutego 2022 roku dostarczyła do Ukrainy blisko 78 tys. sztuk sprzętu obronnego i ratującego życie oraz pomogła ponad 27 tys. osób, relokowała 11 tys., a 11 tys. zapewniła dom w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat fundacja pomagała osobom z Ukrainy w znalezieniu pracy, zapewniała także pomoc psychologiczną. Wartość pomocy przekazanej przez Fundację Otwarty Dialog przekroczyła już 40 mln zł, w tym 5 mln zł zebrane na publicznych zbiórkach na portalu Zrzutka.pl.

Działania Fundacji Otwarty Dialog na rzecz Ukrainy można wesprzeć na stronach zbiórek: Pomoc Ukrainie oraz Wesprzyj Domy SamoDzielnych Matek z Ukrainy.

To tylko część działań polskich organizacji dla potrzebujących wsparcia Ukraińców. Kancelaria Premiera prowadzi stronę internetową, na której również można znaleźć różne formy pomocy, wraz z informacją, jak dołożyć do niej również swoją cegiełkę.

