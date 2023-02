Tak polscy policjanci rozminowywali Ukrainę. "Każdy uczestnik misji to ochotnik"

To był ciężki kawałek chleba, ale z niezwykłą satysfakcją, naprawdę z ogromną satysfakcją, że możesz pomóc drugiemu człowiekowi, który jest w ogromnej potrzebie. Bo nie mówimy tutaj o tym, że ktoś nie ma kromki chleba, ale po prostu jej życie jest zagrożone - mówił nadkomisarz Krzysztof Funkiendorf, dowódca kontyngentu polskiej policji do pomocy humanitarnej w Ukrainie. W TVN24 funkcjonariusz opowiadał o tym, jak rozminowywano tereny w okolicach Kijowa. Przekazał, że "każdy uczestnik misji" był "ochotnikiem", ale jednocześnie osobą z odpowiednią wiedzą i stażem pracy.

Nadkomisarz Krzysztof Funkiendorf, dowódca kontyngentu policyjnego z Polski do pomocy humanitarnej w Ukrainie , mówił w TVN24 o misji, jaką miała grupa. Jak przekazał, "kontyngent wyruszył 2 października, celem było rozminowanie terytorium dookoła Kijowa". - Pojechało nas 98 (osób - red.). Kontyngent był powołany na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji pana ( Mariusza) Kamińskiego - poinformował.

Nadkom. Krzysztof Funkiendorf, dowódca kontyngentu policyjnego do pomocy humanitarnej w Ukrainie TVN24

Funkcjonariusz wskazywał, że wszyscy członkowie grupy to "ludzie, którzy byli wyselekcjonowani, którzy mają odpowiedni staż pracy". - Tak jak sama nazwa mówi, rozminowanie to nie jest zabawa - argumentował.

Przekazał, że policjanci w trakcie swoich działań rozminowywali między innymi lotnisko Kijów-Czajka czy las, w którym po rozpoczęciu inwazji stacjonowało około 6,5 tys. Rosjan. - 23 (lutego - red.) zakończyliśmy misję, wróciliśmy do Polski - poinformował.

Jak przyznał, "to był ciężki kawałek chleba". - Ale z niezwykłą satysfakcją, naprawdę z ogromną satysfakcją, że możesz pomóc drugiemu człowiekowi, który jest w ogromnej potrzebie. Bo nie mówimy tutaj o tym, że ktoś nie ma kromki chleba, ale po prostu jej życie jest zagrożone - zaznaczył.

Dowódca kontyngentu policji do pomocy humanitarnej w Ukrainie nadkom. Krzysztof Funkiendorf w TVN24. Cała rozmowa TVN24, Policja.pl

Policjanci z Polski rozminowywali Ukrainę. "Każdy uczestnik misji to ochotnik"

Nadkomisarz Funkiendorf był też pytany, jak policjanci odnaleźli się w warunkach wojennych. - Trzeba zaznaczyć, że każdy uczestnik misji to ochotnik. Osoby, które się zgłosiły z własnej, nieprzymuszonej woli. Wszyscy byli świadomi, po co jadą i co będą robili. Każdy miał przydzielone zadania i każdy zajmował się tym, czym powinien - powiedział.