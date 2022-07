Generał Skrzypczak o sytuacji na froncie: to początek ukraińskiej odpowiedzi na ostrzały rosyjskie

Zbrojny atak Rosji na Ukrainę trwa już 138 dni. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podał niedawno, że po zajęciu Lisiczańska i dotarciu rosyjskich wojsk do granic regionu ługańskiego Rosjanie są w fazie pauzy operacyjnej, ale wciąż prowadzą ciężkie ostrzały artyleryjskie na kluczowych obszarach, aby przygotować grunt pod przyszłą ofensywę.

O to, czemu służy taka przerwa i czym jest spowodowana, pytany był w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych, emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak.

"Początek ukraińskiej odpowiedzi". Generał Skrzypczak o atakach

Drugą kwestią, jak wymieniał Skrzypczak, jest "brak rytmicznych dostaw zapasów środków walki: amunicji, paliwa do sprzętu, który jest na linii frontu". Dzieje się tak z "powodów problemów logistycznych, które Rosjanie mieli zawsze", a także z powodu tego, że "partyzantka ukraińska, a także uderzenia rakietowe między innymi HIMARS-ami [amerykańskimi wyrzutniami rakiet - przyp. red.] na składy amunicji i paliw powodują luki w dostawach, które z kolei powodują to, że wojska rosyjskie nie mają aktywności, którą miały wcześniej".

Według generała to "początek ukraińskiej odpowiedzi na ostrzały rosyjskie". - Początek, bo dostawy dopiero dotarły, zatem wydaje się, że to początek odpowiedzi na ogień artylerii rosyjskiej - podsumował.

Generał Skrzypczak o "kryzysie armii rosyjskiej"

Skrzypczak ocenił dalej, że wspomniany wcześniej kryzys w rosyjskiej armii "powoduje, że oni [Rosjanie - przyp. red.] w tej chwili, praktycznie na całym froncie, przechodzą do obrony".

- To są warunki do tego, aby Ukraińcy podciągnęli odwody i przeszli do działań ofensywnych na kilku wybranych kierunkach. Na pewno będą takie działania podejmowane na kierunku południowym, chersońskim i moim zdaniem na kierunku północnym celem ostatecznego wyparcia wojsk rosyjskich z obwodu charkowskiego - opisał.