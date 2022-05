Donald Tusk: dzisiejsza wojna w Ukrainie to także wojna światów

Donald Tusk mówił w czasie spotkania ze studentami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, że wojna w Ukrainie "to nie jest tylko bohaterska walka Ukrainy o suwerenność i integralność swojego kraju". Jego zdaniem to także konfrontacja "dwóch światów wartości".

- Dzisiejsza wojna to jest także wojna światów - ocenił. Według niego, "to nie jest tylko jakiś obłęd i takie bezrozumne okrucieństwo (Władimira) Putina i jego oprawców". - To nie jest tylko bohaterska walka Ukrainy o suwerenność i integralność swojego kraju. To jest też konfrontacja - i wszyscy to już rozumiemy, i właściwie wszyscy, także główni aktorzy tego dramatu, też o tym mówią, też dobrze to czują - (...) dwóch światów wartości - powiedział Tusk.