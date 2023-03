Ukraina broni Bachmutu. "Jest strategiczny z punktu widzenia wojskowego, jest bramą do innych miast"

Bachmut jest dla nas punktem strategicznym - mówiła w TVN24 BiS ukraińska parlamentarzystka Kira Rudyk. Wskazywała, że to miasto w obwodzie donieckim, o które toczą się najzacieklejsze walki, "jest bramą do innych miast". - Po drugie, mamy do czynienia z ogromną koncentracją sił rosyjskich w okolicy Bachmutu. Walczą tutaj, to nie walczą w innych miejscach na froncie - powiedziała.

Kira Rudyk, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy (parlamentu) i przewodnicząca partii Głos, mówiła w TVN24 BiS o sytuacji na froncie, w szczególności w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, gdzie odbywają się najcięższe i najkrwawsze walki. Wojska rosyjskie próbują zająć to miasto od sierpnia 2022 roku. Władze w Kijowie podają, że sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza. Straty obu stron są wysokie, jednak według różnych szacunków wojska rosyjskie tracą od pięciu do siedmiu razy więcej żołnierzy niż broniąca się armia ukraińska.

Wojskowy dron nad Bachmutem. Pokazuje skalę zniszczeń Reuters

Bachmut w ogniu walk. Rudyk: jest dla nas punktem strategicznym

Parlamentarzystka podkreślała, że "Bachmut jest (…) dla nas punktem strategicznym". - Po pierwsze, jest punktem strategicznym z punktu widzenia wojskowego, jest bramą do innych miast - wyjaśniała. - Po drugie, mamy do czynienia z ogromną koncentracją sił rosyjskich w okolicy Bachmutu. Walczą tutaj, to nie walczą w innych miejscach na froncie - kontynuowała.

- Po trzecie, Bachmut stał się obsesją dla (Władimira) Putina i sił rosyjskich. Były takie dni, gdy tracili oni ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy w walce o Bachmut - przekazała. Według niej Rosjanie "starali się pokazać coś swojej propagandzie". - Ale nie udaje mi się - zastrzegła.

Określiła jako "bolesne" to, że Ukraina nadal prosi bezskutecznie o "możliwość zamknięcie nieba". - Dzisiejsza noc była nocą w czasie której trwał najdłuższy alarm lotniczy, syreny wyły przez siedem godzin. Czy możecie sobie wyobrazić? Przez całą noc ludzie nie spali, ludzie nie mogli dzieci uśpić, ze względu na to, że Rosjanie atakowali. We wszystkich miastach Ukrainy, przy pomocy różnych pocisków - mówiła Rudyk. Dodała przy tym, że Ukraina nie ma "zdolności, by niektóre z tych pocisków móc zestrzelić".

"Ponad 50 procent infrastruktury energetycznej zostało zniszczone"

Deputowana była również pytana o stan infrastruktury krytycznej, która jest stale atakowana.

- Przede wszystkim na obecną chwilę ponad 50 procent infrastruktury energetycznej zostało zniszczone - powiedziała Rudyk. - To, w jaki sposób działa obecnie infrastruktura, opiera się na niesamowitej, fantastycznej pracy pracowników działających w sytuacjach kryzysowych. Natychmiast po atakach naprawiają te uszkodzenia - dodała. Wskazywała, że ludzie używają też generatorów prądu.

- Uzyskaliśmy znaczne wsparcie ze strony różnych krajów, które pozwala na większe zdecentralizowanie systemu. Szpitale, infrastruktura krytyczna w ogromnym stopniu są zasilane z oddzielnych źródeł i nie polegają na ogólnej sieci - mówiła.

Cała rozmowa z ukraińską parlamentarzystką Kirą Rudyk w języku polskim:

Wojna w Ukrainie. Cała rozmowa z ukraińską parlamentarzystką Kirą Rudyk TVN24

Cała rozmowa z ukraińską parlamentarzystką Kirą Rudyk w języku angielskim (The whole conversation with Ukrainian MP Kira Rudyk in English):

War in Ukraine. The whole conversation with Ukrainian MP Kira Rudyk in English TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr / prpb

Źródło: TVN24 BiS