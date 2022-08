Generał Bieniek: Ukraińcy prowadzą izolację pola walki. To bardzo boli Rosjan

Eksperci w "Faktach po Faktach" analizowali sytuację na południu i wschodzie Ukrainy, gdzie dużą część jej terytorium okupują Rosjanie. - Ukraińcy wykorzystali czas do tego, aby sformować kolejne brygady, zmobilizować kolejnych żołnierzy, żeby ich wyszkolić i stopniowo wyposażać w sprzęt, który dochodzi - zauważył generał Mieczysław Bieniek. - Co dla Ukraińców ma znaczenie? Zwycięstwo polityczne, które pokaże nie tylko społeczeństwu i własnym siłom zbrojnym, ale przede wszystkim patronom na Zachodzie, że pomoc, jaką przez pięć miesięcy Zachód przekazywał, nie zostanie zmarnowana - zaznaczył pułkownik doktor Piotr Łukasiewicz.

Aktualną sytuację na Ukrainę komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek oraz były ambasador RP w Afganistanie , emerytowany pułkownik doktor Piotr Łukasiewicz z Collegium Civitas. Prowadzący program Piotr Marciniak pytał między innymi o sytuację w Donbasie oraz o to, czy Ukraińcom uda się odbić Chersoń, 300-tysięczne miasto na południu kraju.

Ukraińcy "prowadzą izolację pola walki"

Wypowiadając się o Ługańsku we wschodniej części Ukrainy, Bieniek ocenił, że na tym obszarze były "mniejsze sukcesy". - Natomiast Ukraińcy wykorzystali ten czas do tego, aby sformować kolejne brygady, żeby zmobilizować kolejnych żołnierzy, żeby ich wyszkolić i stopniowo wyposażać w sprzęt, który dochodzi - dodał.

- Prowadząc izolację pola walki, nie dopuszczają do zwiększenia się sił rosyjskich na tym kierunku, chociaż te siły idą, to trzeba przyznać, natomiast to bardzo boli Rosjan i oby to się tak dalej toczyło - podsumował.

Ukraińcy "potrzebują symbolicznego, politycznego zwycięstwa"

Jego zdaniem jednak "Chersoń to, jak się wydaje, najsłabszy odcinek frontu rosyjskiego rozciągniętego od Donbasu do Chersonia". - To miejsce, gdzie Rosjanie wydają się być najbardziej narażeni na ostrzał, bo byli skupieni do tej pory na Donbasie - wyjaśnił. Ocenił, że miasto to "ma znaczenie przede wszystkim polityczne". - Oni potrzebują symbolicznego, politycznego zwycięstwa - zwrócił uwagę.