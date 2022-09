Ukraina chce dołączyć do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Szef MSWiA: jesteśmy od tego, żeby was wspierać

Szefowie służb ratowniczych Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali oświadczenie w sprawie wsparcia Ukrainy w jej dążeniu do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. - Jesteśmy otwarci na wszystkie wasze ważne sprawy. Chcemy na każdym poziomie okazać wam solidarność - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zwracając się do przedstawicieli ukraińskich strażaków.

Oświadczenie zostało podpisane w Komendzie Głównej PSP w Warszawie, gdzie w poniedziałek odbyły się spotkania z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, wiceministra Bartosza Grodeckiego, wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhena Jenina, szefa Państwowej Straży Pożarnej i szefów służb ratowniczych Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Kamiński: jesteśmy otwarci na wszystkie wasze ważne sprawy

Celem wspólnego stanowiska jest wsparcie Ukrainy w jej dążeniu do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

- Jesteśmy otwarci na wszystkie wasze ważne sprawy. Jesteśmy od tego, żeby was wspierać i wam pomagać. Chcemy na każdym poziomie okazać wam solidarność – powiedział cytowany w komunikacie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zwracając się do przedstawicieli ukraińskich strażaków.

- Od razu po wybuchu wojny ruszyła ze strony naszych służb fala pomocy. Straż pożarna, policja i nasza Straż Graniczna udzieliły wsparcia braterskim służbom ukraińskim. Ta pomoc będzie trwała nadal – zapewnił.

Jak poinformowało MSWiA, trzydniowe spotkanie w Warszawie jest kontynuacją rozmów w Kijowie i Lwowie, które odbyły się w lipcu. Podpisano wtedy memorandum porozumienia dotyczącego współpracy oraz wsparcia służb ratowniczych Ukrainy w obliczu toczących się działań wojennych.

Komendant główny PSP: chcemy zacieśnić naszą współpracę w tych trudnych czasach

Resort zaznaczył, że podczas poniedziałkowego spotkania omówiono między innymi kwestie dotychczasowej pomocy Ukrainie, udzielonej przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. - Chcemy zacieśnić naszą współpracę w tych trudnych czasach. Dlatego podpisujemy dzisiaj oświadczenie w sprawie wsparcia Ukrainy w jej dążeniu do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności - powiedział komendant główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak..

"Będziemy namawiać wszystkich w UE, aby to się stało, żebyśmy mogli pomagać i reagować wtedy, kiedy będziecie tego potrzebowali, ale jeżeli my będziemy potrzebowali takiej pomocy, żebyście nam mogli pomóc" - powiedział gen. Bartkowiak, cytowany na profilu PSP na Twitterze.

Szef MSWiA zaznaczył, że służby i resorty Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii będą w tym zakresie ambasadorami Ukrainy. - Doskonale rozumiemy, to, co się dzieje w Ukrainie. Jesteśmy z Wami całym sercem i będziemy was wspierali konsekwentnie i cały czas. Bardzo Wam dziękuję za waszą wizytę i jeszcze raz zapewniam o naszym wsparciu i solidarności – powiedział Kamiński.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to system umożliwiający koordynację pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrofy, której skala przekracza możliwości reagowania dotkniętego nią kraju. Mechanizm obejmuje 34 państwa europejskie. Poza unijnymi to Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia oraz Turcja. O pomoc w ramach UMOL wnioskować mogą państwa w nim uczestniczące, pozostałe kraje, a także uprawnione do tego organizacje międzynarodowe. Wsparcie polega m.in. na wysyłaniu do walki ze skutkami katastrofy wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js\mtom

Źródło: PAP