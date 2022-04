Zbigniew Parafianowicz: nie wyobrażam sobie Ukrainy bez Charkowa

Jak wskazywał, "Charków doznał bardzo dużych start w ostatnich tygodniach, dniach". Ocenił, że przez "ostatnie dwa, trzy dni można powiedzieć, że jest spokój". - Jest raptem kilkanaście, kilkadziesiąt ostrzałów. To jest dla mieszkańców Charkowa norma, mówiąc brutalnie - powiedział dziennikarz. Przyznał jednak przy tym, że "trzeba być twardym", żeby to uznawać za normę.

Parafianowicz: nie wyobrażam sobie Ukrainy bez Charkowa

Mówił również, że Charków "to jest miasto kultury, to jest taki Kraków Ukrainy, który po zakończeniu wojny po prostu się odbuduje". - To jest kwestia pieniędzy, kwestia wsparcia, kwestia pomysłu na to, jak ma się odbudować - ocenił.