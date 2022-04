Anne Applebaum o wizycie w Kijowie: myślę, że Ukraińcy będą walczyć do końca i nie ma co do tego cienia wątpliwości

Wołodymyr Zełenski jest głębokim patriotą. Ma niesamowitą odwagę, że jednak został w Kijowie. Myślę, że Ukraińcy będą walczyć do końca i nie ma co do tego cienia wątpliwości - powiedziała w "Faktach po Faktach" Anne Applebaum, dziennikarka "The Atlantic", która rozmawiała z prezydentem Ukrainy w Kijowie.

Dziennikarka i laureatka Nagrody Pulitzera Anne Applebaum wraz z redaktorem naczelnym "The Atlantic" rozmawiała kilka dni temu z Wołodymyrem Zełenskim w jego kwaterze w Kijowie.

W środę w "Faktach po Faktach" odnosząc się do tego wywiadu, powiedziała, że prezydent Ukrainy chciał przekazać "dwie ważne rzeczy".

Po pierwsze, wskazała, Ukraińcy "czują różnicę między ich potrzebami militarnymi i biurokratycznymi, wolnymi" działaniami Waszyngtonu. Mówiąc o drugiej kwestii, powiedziała, że "Zełenski chce reklamować swój kraj nie jako kraj korupcji, ale jako nowoczesny, gdzie jest obywatelski patriotyzm".

Dodała, że "on mówi w imieniu Ukraińców, którzy mówią po angielsku, rosyjsku, ukraińsku".

Applebaum powiedziała, że Zełenski chce pokazać, że "to jest kraj, który uczestniczy w tym samym świecie, co my", że wyznaje te same wartości.

Jej zdaniem prezydent Ukrainy "jest wiarygodny". - On nie kłamie, on mówi prawdę i to się czuje. Dlatego jest tak przekonującym liderem swojego kraju - powiedziała publicystka.

Applebaum: Ukraińcy myślą, że wygrają tę wojnę, mają poczucie wsparcia

Pytana, czy widać po Zełenskim zmęczenie, czy siłę i energię do obrony własnej ojczyzny, powiedziała, że jest zmęczenie. - Ludzie wokół niego też są zmęczeni - dodała.

- Panuje też taki czarny humor. Oni próbują pokazać i czuć jakiś optymizm. Myślę, że oni rzeczywiści myślą, że wygrają. Mają poczucie poparcia swojego narodu i swoich ludzi - mówiła Applebaum.

Dodała, że Ukraińcy "wiedzą, że to, co robili do dzisiaj było kompletnie niespodziewane, bo wszyscy myśleli, że ta wojna się skończy w ciągu trzech, czterech dni, czy tygodnia". - Mają poczucie, że już coś osiągnęli - podkreśliła.

Applebaum mówiła, że Zełenski jest głębokim patriotą. - Ma niesamowitą odwagę, że jednak został w Kijowie. Myślę, że będą walczyć do końca i nie ma co do tego cienia wątpliwości - dodała.

