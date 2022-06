Andrij Deszczycia o tym, co powiedziałby rosyjskiemu ambasadorowi

Władimir Putin teraz stawia na to, żeby wymęczyć świat - ocenił w "Kropce nad i" Andrij Deszczycia, który niedawno zakończył misję ambasadora Ukrainy w Polsce. Wspominał także o tym, co powiedziałby ambasadorowi Rosji, gdyby go spotkał.

Andrij Deszczycia, który niedawno zakończył misję ambasadora Ukrainy w Polsce, był pytany w "Kropce nad i" w TVN24 o to, co powiedziałby rosyjskiemu ambasadorowi w RP, gdyby go spotkał. - Powiedziałbym mu, żeby pojechał na Ukrainę, żeby pojechał do Buczy - odparł dyplomata.

Na uwagę, że ambasador Rosji twierdzi, iż informacje o zbrodniach w Ukrainie to fake newsy, Deszczycia powiedział, że "dlatego trzeba zabrać go siłą, zawieźć i pokazać". - Jeżeli chcemy przebić się do niego, to innego sposobu nie ma, jak bezpośrednio mu te fakty pokazać - stwierdził.

Deszczycia: Putin teraz stawia na to, żeby wymęczyć świat

Deszczycia mówił również o tym, jaki jest jego zdaniem cel rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

- Wydaje mi się, że on teraz stawia na to, żeby wymęczyć świat, żeby świat się zgodził: no dobra, zostawmy tę wojnę, i tak jest ciężko, jak jest tak jest, przekonajmy Ukraińców, żeby nie walczyli więcej, jak tam linia frontu idzie, to to zostawmy i zakończymy tę wojnę - powiedział.

Według niego "taką taktykę teraz wybrał Putin". Zaznaczył, że "nie możemy się temu poddać, musimy skończyć tę wojnę, musimy wygrać tę wojnę", a przy tym nie oddać "ani centymetra" ukraińskiej ziemi.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/adso