Misiewicz miał pomagać biznesmenowi w zdobyciu dotacji. Kolejne ustalenia w sprawie "układu wrocławskiego"

Agenci CBA weszli do biur dwóch wrocławskich spółek

40 milionów złotych dotacji

Faktury za pośrednictwo

Według dziennika Tadajewski o pomoc w dotarciu do wojskowych miał poprosić znajomych z "układu wrocławskiego", którzy mieli skontaktować go z Misiewiczem. "Gazeta Wyborcza” twierdzi, że Misiewicz umówił mu spotkanie z generałem brygady Ryszardem Parafianowiczem, ówczesnym rektorem Akademii Sztuki Wojennej. Przytoczyła treść SMS-ów, które Misiewicz miał wysłać do rektora, pośrednicząc w kontaktach.

"Witam panie generale. Dzwonię ponieważ mnie męczy ten dżentelmen, z którym byłem u pana generała. Czy ten list intencyjny uda się podpisać? Bo on chyba w poniedziałek musi go złożyć. Na tym polega problem" - cytuje jedną z wiadomości Misiewicza do Parafianowicza "Wyborcza". Generał Parafianowicz miał odpisać: "Uda. No ja go dostałem wczoraj dopiero. On był na spotkaniu tutaj z tymi ludźmi, co wskazałem".