Bus wiozący niepełnosprawnych zderzył się z ciągnikiem. Zarzuty dla jednego z kierowców

Jak przekazała Barbara Grądzka z bocheńskiej prokuratury, podejrzany nie przyznał się do winy i złożył krótkie wyjaśnienia. Grozi mu do 12 lat więzienia. 30-latek został objęty policyjnym dozorem, prokurator nałożył na niego też poręczenie majątkowe.

Wypadek pod Bochnią

We wtorek rano w Ujeździe na łuku wąskiej drogi powiatowej Trzciana - Kamionna fiat zderzył się z przyczepą ciągnika rolniczego. Busem poza kierowcą jechało 13 osób niepełnosprawnych i ich opiekunka. Byli przewożeni do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Jedna osoba zmarła na miejscu. Poszkodowani, w tym trzy osoby w stanie ciężkim, trafili do szpitali w Bochni, Brzesku, Krakowie i Limanowej. Podopiecznym ŚDS-u została zapewniona pomoc psychologiczna.