Ciągnik zderzył się z busem. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych

Premier Mateusz Morawiecki przemawiał we wtorek w europarlamencie. - Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę, by szantaż stał się metodą uprawniania polityki wobec któregoś z państw członkowskich - mówił.