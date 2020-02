Ujawniono płace nauczycieli z nazwiskami. Minister: dziwne orzeczenie sądu

23.10 | Nauczyciele mówią: przeżyliśmy strajk i to bardzo boleśnie. Opowiadamy się za inną formą troski o prawo pracownicze, o godność zawodu, o to, abyśmy przestrzegając prawa, nie byli zmuszani do zajęć za które nikt nam nie płaci, które odbywają się naszym kosztem i niestety kosztem dzieci - mówił w studio TVN24 Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, komentując motywacje nauczycieli, którzy w środę rozpoczęli strajk włoski. tvn24

W ministerstwie zaskoczeni

W środę w czasie konferencji prasowej do sytuacji w Parczewie odniósł się minister edukacji Dariusz Piontkowski. - Byliśmy zaskoczeni takim orzeczeniem sądu, wydaje się, że tutaj przepisy o ochronie danych osobowych powinny ewidentnie zadziałać - mówił minister. - Rozumielibyśmy, gdyby sąd nakazał ujawnienie, że nauczyciele zarabiają od tam, powiedzmy, 300 złotych do trzech czy tam kilku tysięcy złotych. Natomiast ujawnienie z imienia i nazwiska osoby, która pracuje w szkole i jej wysokości zarobków wydaje nam się niezgodne z przepisami. To równie dobrze możemy zapytać teraz każdego z sędziów tego sądu, który wydał orzeczenie, ile on zarabia.