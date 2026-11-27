Polska "Uderzył w nauczycieli". Ministra edukacji i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego o wecie Karola Nawrockiego Kuba Koprzywa |

Broniarz o wecie Nawrockiego: zupełnie nie rozumiemy decyzji prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka skomentowała w serwisie X weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy, która podnosiłaby pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadziłaby drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową.

"Wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli" - napisała Nowacka.

Wetem dla zmian w PIT uderzył w nauczycieli. #Szkodliweweto — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 27, 2026 Rozwiń

Sławomir Broniarz o wecie Karola Nawrockiego w sprawie podatków

Decyzję prezydenta w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Łukasikiem skomentował też prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Powiedział, że według szacunków ZNP 30-35 procent nauczycieli przekracza pierwszy próg podatkowy.

- To są osoby pracujące w państwowej sferze budżetowej, które nie założą fundacji, nie uciekną do raju podatkowego, muszą się rozliczać tu i teraz i my najwięcej na tym tracimy - zauważył.

Zdaniem Broniarza "to jest także policzek wymierzony tym nauczycielom, którzy pracują na półtora, czy czasami na dwa etaty, dlatego że brakuje nauczycieli". - Oni otrzymują sygnał wyraźny: nie opłaca się pracować w zwiększonym wymiarze czasu pracy, nie opłaca mi się brać godzin ponadwymiarowych, nie opłaca mi się kosztem swojego życia, zdrowia, czasu rodzinnego i tego zwiększonego wysiłku ratować moją szkołę, bo tracę od października finansowo mniej więcej 20 procent - mówił.

Sławomir Broniarz Źródło zdjęcia: TVN24

- Zupełnie nie rozumiemy decyzji pana prezydenta, bo, powtórzę, Skarb Państwa każdego pierwszego zabiera sobie na swoje podatki, my nie mamy szansy uciec gdziekolwiek w raje podatkowe jak wielki biznes i pan prezydent powinien stanąć po stronie państwowej sfery budżetowej - powiedział. Prezes ZNP przekazał, że dotyczy to około 200 tysięcy nauczycieli.

- W obecnym stanie rzeczy może to dotyczyć osób, które będą kontestowały czy negowały tak zwane doraźne zastępstwa, wynikające z faktu, że zachorowała koleżanka, czy poszła na urlop dla ratowania zdrowia czy urlop macierzyński i ja będę zmuszony brać za nią godziny - tłumaczył.

- Patrząc na pracę pana prezydenta, to większość z nas była sceptyczna co do tego, że pan prezydent pochyli się nad naszym środowiskiem. Nic na to na razie nie wskazywało - przyznał prezes ZNP. Jak mówił, działania prezydenta są dla większości nauczycieli "całkowicie niezrozumiałe".

Prezes ZNP o wecie Karola Nawrockiego: w poniedziałek spróbujemy się odnieść

Dopytywany o konkretne wyliczenia jeśli chodzi o pensje nauczycieli po wecie Nawrockiego, Broniarz odpowiedział: - Ta grupa, która jest w grupie tych najwyżej uposażonych, która pracuje na czasami dwóch etatach i dużej liczbie godzin ponadwymiarowych i przekracza próg 150 tysięcy, traci co miesiąc 300 złotych. Waloryzacja wynagrodzeń proponowana na rok 2027 zakłada, że wzrosną wynagrodzenia na poziomie od około 155 do 170 złotych.

Paweł Łukasik pytał wobec tego, czy nauczyciele planują akcje protestacyjne w związku z decyzją Nawrockiego. - W poniedziałek będziemy na ten temat dyskutowali. Zbiera się Prezydium Zarządu Głównego, spróbujemy się odnieść do tej oceny, opinii pana prezydenta wyrażonej w tym wecie - przekazał Broniarz.

- Nie ulega wątpliwości, że liczymy na to, iż rząd przemyśli także sposób jakby zadośćuczynienia naszym środowisku w kontekście nie tylko nadchodzących wyborów - i mówię w sposób bardzo otwarty - ale także tej inicjatywy obywatelskiej, która leży w Sejmie, która od pięciu lat nie jest procedowana - powiedział.

W listopadzie 2021 roku ZNP wniósł do Sejmu obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela (inicjatywa "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli"). Propozycja po pierwszym czytaniu utknęła w komisji.

Weto Karola Nawrockiego w sprawie podatków

Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu, w którym poinformował o wecie, mówił, że około 22 z 25 milionów podatników rozliczających się według skali nie odczuje ulgi. Zyskają natomiast między innymi osoby zarabiające około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, dla których korzyść może wynieść około 300 zł.

- Nauczyciel zarabiający 5 tysięcy złotych? Nic. Pracownik sklepu otrzymujący 4 tysiące złotych? Nic. Emeryt liczący pieniądze na leki i żywność? Również nic - wyliczał.

Do decyzji prezydenta odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W komentarzu opublikowanym na portalu X ocenił, że weto pozbawia 3,5 miliona Polaków możliwości skorzystania z obniżki podatków. Według ministra w budżetach pracujących rodzin mogło pozostać nawet 7200 złotych rocznie.