Polska

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz ma zeznawać w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro
Ziobro zbiegł do USA. Co mówił, gdy był ministrem i co mówi teraz, gdy jest uciekinierem
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz ma dziś złożyć zeznania w prokuraturze w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. - Prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu go w charakterze świadka - informował w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Zbigniew Ziobro twierdzi, że do USA wyleciał dzięki paszportowi genewskiemu, wydanemu mu przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Sprzyjająca PiS Telewizja Republika podała z kolei, że były minister został ich komentatorem politycznym w Stanach Zjednoczonych. 

Prokuratura Krajowa poinformowała, że "prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości".

W związku z tym Prokuratura Krajowa wezwała szefa Telwizji Republika Tomasza Sakiewicza do złożenia zeznań w charakterze świadka. Wcześniej prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że prokuratorzy chcą zbadać, czy doszło do poplecznictwa.

Prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Rzecznik PK prokurator Przemysław Nowak zapewnił, że odpowiedni wniosek zostanie sporządzony "niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek".

Według niego przeszkodę do tego stanowi fakt, że zażalenie obrony Ziobry na orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu nie zostało jeszcze rozpoznane. Sąd ma się nim zająć we wrześniu. Ponadto Nowak ocenił, że ewentualna procedura ekstradycyjna może być procesem "wieloletnim", bo w tym zakresie "współpraca z USA jest współpracą długotrwałą i często ciężką".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?

Śledczy podejrzewają, że Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawać podwładnym polecenia łamania prawa, aby zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Sejm w listopadzie ubiegłego roku wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności i jego tymczasowe aresztowanie. Ziobrze grozi 25 lat pozbawienia wolności.

Snyder o ucieczce Ziobry do USA: to wstydliwe dla mnie jako Amerykanina
Źródło: TVN24
