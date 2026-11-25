Polska Do prokuratury wpłynęły uchwały w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Święczkowski i Sochański z uchylonymi immunitetami. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Prokurator generalny skierował do TK sześć wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego oraz jeden wniosek w sprawie Bartłomieja Sochańskiego.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że w poniedziałek, 23 listopada, z Trybunału wpłynęły cztery uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, w tym trzy ze zgodą na uchylenie immunitetu Święczkowskiego i jeden ze zgodą na pociągnięcie do odpowiedzialności Sochańskiego.

Jak poinformowała PK, sędzia Anna Korwin-Piotrowska przekazała też dwa zarządzenia o odmowie przyjęcia do rozpoznania wniosków prokuratora generalnego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Święczkowskiego.

Prokuratura zapowiada kolejne kroki

W komunikacie prokuratury podkreślono, że uchylenie immunitetów sędziego "usuwa przeszkodę formalną do przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych polegających na przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego".

"Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały przekazane do właściwych postępowań, w których skierowano wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej" - dodano.

"W związku z podjętymi uchwałami prokuratorzy podejmą działania zmierzające do przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego" - zapowiedziała prokuratura.

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Uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego

W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zgodziło się na uchylenie immunitetu Święczkowskiego między innymi za niedopełnienie obowiązków w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji prezesa TK. Chodzi o "niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywe naruszanie praw pracowniczych", a także naruszenie nietykalności cielesnej Macieja Berka.

Sędzia TK o zdarzeniu mówił 10 października w "Kropce nad i" w TVN24. Święczkowski miał go "wypchnąć", gdy próbował wejść do korytarza sędziowskiego w Trybunale. Sędziowie nie wyrazili zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego.

Pozostałe wnioski dotyczyły postępowań w sprawach z okresu, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym. W kwestii dwóch wniosków odmówiono ich przyjęcia ze względu na "braki formalne".

Sędziowie zgodzili się również na uchylenie immunitetu Sochańskiego. Wniosek w jego przypadku dotyczył "przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez uniemożliwianie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków orzeczniczych, ograniczanie dostępu do pomieszczeń służbowych oraz złośliwe i uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych".