"Pieniądze dla PiS-u są władzą i oni od tej władzy nie odejdą"

W Sejmie komentuje się uchwałę, według której bliscy posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w zarządach spółek Skarbu Państwa. Pojawił się w niej wyjątek wyłączający z tej zasady osoby posiadające między innymi kompetencje czy doświadczenie. - Pomożemy Jarosławowi Kaczyńskiemu w weryfikacji osób, które będą musiały stracić pracę w spółkach Skarbu Państwa - oferuje rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Podczas kongresu statutowo-wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poruszył kwestię nepotyzmu, jaki pojawił się wśród niektórych członków ugrupowania. Ocenił, że nie jest on szeroki, mówiąc, że "łyżka jest ciągle bardzo mała w stosunku do beczki sukcesów partii". - Ja mam jednak wrażenie, że jest coraz większa. I trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli tego nie zmienimy, to nie mamy żadnych szans na to, żeby wygrać wybory - oświadczył Kaczyński.

W trakcie obrad delegaci przyjęli uchwałę zakazującą najbliższej rodzinie posłów i senatorów PiS między innymi zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dodano tam jednak, że postanowienia nie obejmują osób, które "zostały zatrudnione lub pracują w spółkach Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Gawkowski: pieniądze są władzą, PiS od tej władzy nie odejdzie

Uchwałę komentują w Sejmie parlamentarzyści. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił, że "to uchwała, która ma w ręce Sasina dać argumenty, żeby mógł wyrzucać ze spółek Skarbu Państwa niepokornych działaczy albo posłów, posłanki, ich rodziny, żeby trzymać ich w zamordyzmie sejmowo-politycznym, a nie po to, żeby oczyścić Polskę z tego, żeby nie ciągnąć pieniędzy".

Gawkowski mówiąc o szefie resortu aktywów państwowych Jacku Sasinie, nawiązał do informacji, że to on ma decydować o tym, kogo uchwała będzie dotyczyć. - Pieniądze dla PiS-u i dla Kaczyńskiego są władzą i oni od tej władzy nie odejdą. Dlatego jako opozycja, musimy ich odepchnąć - komentował Gawkowski.

Gawkowski: uchwała PiS nie jest po to, żeby oczyścić Polskę z tego, żeby nie ciągnąć pieniędzy TVN24:

Motyka: pomożemy w weryfikacji

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka zapytał natomiast, kto będzie weryfikował to, czy ktoś posiada odpowiednie, wspomniane w uchwale, kompetencje i doświadczenie, aby móc zasiadać we władzach spółek państwowych.

- Tworzeniem takiej komisji weryfikacyjnej powinni się zająć przede wszystkim politycy opozycji. Ze swojej strony deklaruję panu prezesowi (PiS, Jarosławowi) Kaczyńskiemu, że jeszcze parę dni i powstanie taka szeroka lista osób. Pomożemy Jarosławowi Kaczyńskiemu w weryfikacji osób, które będą musiały stracić pracę w spółkach Skarbu Państwa - powiedział. - Nie wierzymy PiS-owi, że są w stanie to sami zweryfikować - dodał.

Kowalski: potrzebna transparentność

Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski i były wiceminister aktywów państwowych komentując uchwałę, mówił, że w jego przekonaniu "transparentność jest potrzebna". Pytany, kto ma kontrolować to, czy dana osoba posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje, odparł, że "to pytanie do władz Prawa i Sprawiedliwości". - Jestem przekonany, że zawsze taka dyskusja jest dyskusją dobrą. I Platforma Obywatelska i PSL powinni przyjąć taką samą uchwałę w samorządach - uznał.

Kowalski: transparentność jest potrzebna TVN24

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24