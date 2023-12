"Prezydent znowu staje po złej stronie mocy. Sam sobie wystawia świadectwo"

Kwiatkowski: ta uchwała mówi o oczywistej oczywistości

- Ta uchwała mówi o oczywistej oczywistości. My mamy już wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, połączonych izb Sądu Najwyższego. One wszystkie mówią to samo - że mamy systemową wadliwość powołania KRS-u w części dotyczącej sędziów. Nic więcej w tej uchwale nie jest zawarte, poza stwierdzeniem tych faktów, które są zawarte w wielu rozstrzygnięciach i polskich sądów, i europejskich trybunałów - mówił senator Kwiatkowski.

Tyszkiewicz: prezydent staje po złej stronie mocy

Wadim Tyszkiewicz stwierdził, że "jedno jest pewne". - System sądowniczy został zniszczony, zawłaszczony przez jedną partię i to trzeba wyprostować, trzeba to naprawić - powiedział.

- Jeżeli pan prezydent znowu staje po złej stronie mocy, to sam sobie wystawia świadectwo. Trzeba to naprawić. Polacy tego oczekują. System sądownictwa w takim kształcie, jaki jest dzisiaj, jest nie do przyjęcia. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby naprawić ten system - zadeklarował.