Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prawnie wadliwa i niewiążąca". Uchwała izb Sądu Najwyższego "narusza fundamentalną zasadę"

Sąd Najwyższy
Aleksander Stępkowski: nie będę zakładać, że sędziowie nie będą przestrzegać uchwał
Źródło: TVN24
"Ta uchwała nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN" - ocenił resort sprawiedliwości w stanowisku do uchwały dwóch połączonych izb Sądu Najwyższego. W posiedzeniu, na który została przyjęta, brali udział głównie neosędziowie.

Ministerstwa Sprawiedliwości wydało w piątek komunikat dotyczący uchwały podjętej w środę przez połączone Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. W posiedzeniu uczestniczyło 23 sędziów, głównie neosędziów - czyli osób powołanych po 2017 roku, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Do uchwały zgłoszono jedno zdanie odrębne.

Udziału w tym posiedzeniu odmówiło czterech tak zwanych starych sędziów SN (powołanych przed 2018 rokiem), uznając, że skład obu izb na to posiedzenie nie jest niezależny i jego orzeczenia mogą być nieważne lub niebyłe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała

Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała

Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja

Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja

W środowej uchwale oceniono, że "żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe". Tymczasem we wrześniu "starzy" sędziowie Izby Pracy podjęli uchwałę o tym, że wyrok dotyczący skargi nadzwyczajnej wydany przez kontrowersyjną Izbę Kontroli należy uznać za niebyły. uchwale nadano moc zasady prawnej.

Więcej o tym, czym jest uchwała SN o mocy zasady prawnej, można przeczytać tutaj >>>

Wiceszef MS: wydali nieistniejące orzeczenie

"Uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia br. jest w ocenie Ministerstwa sprzeczna z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, a w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC powinna być traktowana jako prawnie wadliwa i niewiążąca" - głosi stanowisko resortu sprawiedliwości.

"Ta uchwała nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN. Wydali nieistniejące orzeczenie" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Według MS skład 23 osób, który wydał uchwałę, nie spełnia standardów sądu w rozumieniu przepisów konstytucji oraz europejskich, a "wynika to bezpośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 września 2025 roku" w sprawie nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Ponadto - dodano - "Sąd Najwyższy potwierdził nieprawidłowość powołania tych sędziów w uchwale składu połączonych (trzech - red.) izb z 23 stycznia 2020 roku".

"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Dowiedz się więcej:

"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 

Zdaniem resortu, uchwała z 3 grudnia "narusza fundamentalną zasadę prawa rzymskiego i demokratycznego państwa prawa, że 'nikt nie może być sędzią we własnej sprawie'". "Sędziowie nieprawidłowo powołani orzekali na temat ważności wrześniowej uchwały legalnego składu sędziowskiego, zgodnie z którą orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej wydane z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów są niebyłe i nieistniejące. To stanowi konflikt interesów i naruszenie zasad niezależności sądów" - oceniło MS.

Pięć listów ministra sprawiedliwości. "Wzywam do zaprzestania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pięć listów ministra sprawiedliwości. "Wzywam do zaprzestania"

Uchwała "ma charakter antyeuropejski"

Resort podkreślił też, że Polska "jako członek UE i Rady Europy, jest zobowiązana do wykonywania wiążących orzeczeń TSUE i ETPC w granicach wynikających z Konstytucji RP".

Według ministerstwa uchwała SN z 3 grudnia "ma charakter manifestu polityczno‑prawnego i stoi w sprzeczności z wiążącymi Polskę standardami UE i Rady Europy, dlatego nie powinna być stosowana przez sądy", natomiast "wrześniowa uchwała legalnych sędziów Sądu Najwyższego powinna być nadal traktowana jako obowiązująca zasada prawna".

Ponadto resort sprawiedliwości oświadczył, że uchwała z 3 grudnia "ma charakter antyeuropejski i służy budowaniu niechęci wobec instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy", a jej "autorzy deklarują chęć odsunięcia Polski od standardów praworządności związanych z członkostwem w Unii".

"Praktyki te zagrażają niezależności sądów oraz samej pozycji Polski w UE. Podważanie standardów praworządności to naruszenie polskiego porządku konstytucyjnego i realne zagrożenie dla obywatelskich wartości oraz trwałości członkostwa Polski w Unii Europejskiej" - głosi stanowisko.

Spór o zmiany w sądownictwie

Spór dotyczący Sądu Najwyższego wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa nominuje osoby na stanowiska sędziowskie, w tym także w Sądzie Najwyższym.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez polityków rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS. Krytycy zmian dokonanych przez PiS nazywają te osoby neosędziami.

W październiku 2021 roku Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu ze swych szeregów polskiej KRS. Główny zarzut dotyczył braku niezależności nowej KRS od władzy.

Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - z uwagi na które, jak przypomniał w ubiegłym tygodniu szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, Polska została zobowiązana do wypłaty odszkodowań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Sąd NajwyższyMinisterstwo SprawiedliwościprawoTSUEWymiar sprawiedliwościSpór o zmiany w sądownictwie
Czytaj także:
imageTitle
Losowanie grup mundialu. Spełniło się życzenie Urbana
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Niebezpieczna noc na drogach. Tu trzeba zachować ostrożność
METEO
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór w Wiśle. Tylko pięciu Polaków z awansem
EUROSPORT
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
WARSZAWA
imageTitle
Boniek w swoim stylu skomentował wyniki losowania grup mistrzostw świata
EUROSPORT
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
METEO
05 1925 fpf cl-0028
"Krótka rozmowa: wchodzisz w to czy nie?". Jak polscy medycy pomagają w Ukrainie
Polska
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
WARSZAWA
shutterstock_347531852
Media: całkowite i krytyczne uzależnienie Rosji od Chin
BIZNES
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty wystartuje? "Popatrzył mi głęboko w oczy i wszystko było już jasne"
Polska
Donald Tusk
"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega
Polska
imageTitle
Rozlosowano grupy mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Polacy poznali potencjalnych rywali w fazie grupowej mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Zmienne szczęście Polaków w kwalifikacjach w Wiśle
EUROSPORT
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc będzie pochmurna, miejscami deszczowa
METEO
W wypadku ucierpiały dwie osoby
Karetka dachowała, żołnierz odjechał. "Sąd nie miał wątpliwości"
Szczecin
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"
BIZNES
Ruch pociągów został wstrzymany.
Odgłosy wybuchów na torach. Policja zna przyczynę
Poznań
Prezydent FIFA Gianni Infantino na ceremonii losowania grup MŚ 2026
Ceremonia losowania grup mistrzostw świata 2026
EUROSPORT
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
WARSZAWA
imageTitle
Upadł bez kontaktu z rywalem. Kolejny uraz gwiazdy NBA
EUROSPORT
Okręt podwodny w bazie wojskowej w Ile Longue we Francji
Drony nad bazą z atomowymi okrętami podwodnymi. Wojsko otworzyło ogień
Świat
imageTitle
W rodzinie siła. Wyjątkowe zwycięstwo Niki Prevc
EUROSPORT
Ulewa w południowo-zachodniej Francji doprowadziła do zawalenia się budynku
Groźna pogoda we Francji. Trąba powietrzna uszkodziła dom
METEO
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę. Podano przyczynę
Szczecin
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
WARSZAWA
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Donald Tusk
Tusk nie odpuszcza, zapowiada ponowne złożenie ustawy. I nie tylko on
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica