Mark Brzezinski o polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. "To zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla"

Obserwowaliśmy szybką mobilizację Polaków, by pomóc uchodźcom w obliczu masowego ich exodusu - mówił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Wskazywał, że obywatele naszego kraju "bardzo pomogli" osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. - Uważam, że to zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla - oświadczył. Ocenił również, że relacje polsko-amerykańskie są bliższe niż kiedykolwiek wcześniej.

Amerykański ambasador w Polsce Mark Brzezinski podkreślał we wtorek w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Polacy pomagając Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy pokazali szybką zdolność do mobilizacji. - I chciałem to raz jeszcze podkreślić, że daje to nadzieję na szeroką odnowę kraju, wzbudzenie takiego potencjału, żeby Polska kwitła i to dzięki właśnie tej szybkiej mobilizacji - mówił. Według niego, jest "to niesłychanie ważny moment w historii polskiego kraju".