Punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy w całej Polsce. Gdzie są, jak działają, jaką pomoc oferują

W Polsce działa 27 punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Do poniedziałku pomoc w tych punktach uzyskało 40 tysięcy osób. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dla wielu przybywających może być korzystna. "Zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek" - wylicza niektóre z form pomocy Urząd do Spraw Cudzoziemców. Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie po przybyciu do naszego kraju. Punkty recepcyjne działają już we wszystkich województwach.

W Polsce działa już 27 punktów recepcyjnych dla uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, do poniedziałku pomoc w tych punktach uzyskało 40 tysięcy osób. Od czwartku punkty recepcyjne funkcjonują w przylegających do polsko-ukraińskiej granicy województwach lubelskim i podkarpackim. Od niedzieli uruchamiane są w całym kraju i dzisiaj działają już w każdym województwie.

Każdy uzyska schronienie

MSWiA podkreśla, że Polska udziela schronienia każdej uciekającej przed wojną osobie, której życie jest zagrożone, bez względu na narodowość.

Jak podkreślają służby rządowe, "wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność".

Punkty recepcyjne - bezpłatna pomoc

I dalej: "W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek".

Oferowana tam pomoc jest bezpłatna.

Gdzie znaleźć punkt recepcyjny - lista

Pełna lista punktów recepcyjnych z linkami do mapy znajduje się na stronie ww.gov.pl.

Punkty z podziałem na województwa:

Dolnośląskie: Wrocław ul. Wittiga 4

Kujawsko-Pomorskie: Hotel Kopernik, Toruń ul. Wola Zamkowa 16

Lubelskie:

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie - ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lubuskie: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Łódzkie: Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

Małopolska: Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych, ul. Pawia, 31-154 Kraków

Mazowieckie: Dworzec Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 142

Opolskie: Dom Studenta "Sokrates", ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

Podkarpackie:

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina - Hala Kijowska - Młyny 90, 37-552 Młyny

Przemyśl Dworzec kolejowy, plac legionów 1, 37-700 Przemyśl

Podlaskie: Kompleks Hotelowy JARD "Nad Zalewem", ul. Białostocka 94-98, 16-010 Wasilków

Pomorskie: Dom Harcerza. Gdańsk ul. Za murami 2/10

Śląskie: CARITAS, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 10

Świętokrzyskie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3

Warmińsko - Mazurskie: 10-575 Olsztyn al. Piłsudskiego 7/9

Wielkopolska: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Zachodniopomorskie: ul. Al. Piastów 40A, Szczecin

JAK DZIAŁAJĄ PRZYKŁADOWE PUNKTY RECEPCYJNE

Przez punkt recepcyjny województwa warmińsko-mazurskiego od ataku Rosji na Ukrainę przewinęło się 111 uchodźców. Tymczasem z informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych wynika, że w regionie jest znacznie więcej uchodźców, których ściągnęły do regionu fundacje, stowarzyszenia, czy osoby prywatne. - Z tymi, o których wiemy, jesteśmy w kontakcie i oferujemy im pomoc - mówi rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. - Każdy, kto po 24 lutego uciekł z Ukrainy, może się w dowolnym czasie zarejestrować w punkcie recepcyjnym i wówczas służby wojewody obejmą taką osobę opieką. Nikt nie trafi na bruk, każdym się zaopiekujemy - zapewnia.

Najwięcej punktów znajduje się w regionach graniczących Ukrainą. W województwie podkarpackim - sześć. Zlokalizowane są przy przejściach granicznych z Ukrainą: po jednym w Medyce, Krościenku, Budomierzu i dwa w Korczowej. Przy tym ostatnim przejściu drugi punkt recepcyjny został otwarty w sobotę. Może pomieścić nawet dwa tysiące osób. Rzecznik prasowy wojewody Michał Mielniczuk poinformował we wtorek, że tylko minionej doby w podkarpackich punktach pomoc otrzymało kilka tysięcy uchodźców, a od początku ataku Rosji na Ukrainę - kilkadziesiąt tysięcy uchodźców. Ponadto na Podkarpaciu działa doraźny punkt na przemyskim dworcu PKP dla obsługi ruchu kolejowego.

Województwo lubelskie uruchomiło siedem punktów recepcyjnych. Jeden z pierwszych był punkt w Dorohusku. Jak podał we wtorek urząd miasta w Chełmie, przez punkt recepcyjny w tym mieście, działający od soboty w hali sportowej przeszło około tysiąc uchodźców. Kolejnych kilkaset odebrały bezpośrednio z dworca PKP inne samorządy do miejsc zakwaterowania.

We wtorek rano w chełmskim punkcie przebywało 150 osób, a najwięcej naraz było około 200. - Punkt dysponuje 190 łóżkami, ale jeżeli jest taka potrzeba, to dostawiane są nowe – powiedział Damian Zieliński z chełmskiego magistratu. Podkreślił, że "są miejsca dla wszystkich". - Wśród osób tu przebywających przeważają kobiety z dziećmi, młodzież, ale są też osoby starsze i mężczyźni w różnym wieku – powiedział. Uchodźcy są tam rejestrowani, mogą skorzystać z pomocy tłumacza, odpocząć, posilić się, mają do dyspozycji środki czystości, artykuły i zabawki dla dzieci, koce, śpiwory i pomoc medyczną.

Ponad 180 uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiety z dziećmi, przebywa we wtorek w punkcie recepcyjnym we Wrocławiu przy ul. Wittiga. W ośrodku jest psycholog, lekarz; uchodźcy mogą też liczyć na pomoc prawników, którzy są na miejscu. Przebywający w ośrodku mogą otrzymać środki czystości, ubrania oraz zabawki dla dzieci. Zapewnione są też posiłki. Część osób pozostaje w ośrodku dzień lub dwa dni, później wyjeżdżają do miejsc stałego pobytu w innych częściach województwa dolnośląskiego lub do polskich rodzin. - Każdy może zostać tu, ile chce, ale jest rotacja i ludzie zostają tu, aby odpocząć po ciężkiej, kilkudniowej ucieczce z Ukrainy – powiedziała Anna Jaremchuk, która zajmuje się pomocą uchodźcom we wrocławskim ośrodku.

Ponad 300 osób z Ukrainy zgłosiło się dotąd do punktu recepcyjnego zorganizowanego w Kielcach – poinformował we wtorek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Zaznaczył, że uchodźców w regionie jest wielokrotnie więcej, ale kierują się oni bezpośrednio do swoich rodzin i znajomych. Podkreślił, że w punkcie uchodźcy mogą odpocząć, skorzystać z pomocy psychologa i doraźnej pomocy medycznej. - Przede wszystkim dostają informację, gdzie mogą skorzystać z pomocy, mają do dyspozycji tłumacza, dostają informację o możliwych miejscach pobytu docelowego oraz mają zapewniony dojazd do tego punktu – powiedział wojewoda.

Nieco ponad 200 uchodźców z Ukrainy zgłosiło się dotychczas do szczecińskiego punktu recepcyjnego – przekazało centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Wysiadający z pociągów w Szczecinie Ukraińcy zgłaszają się do punktu informacyjnego na dworcu głównym, część z nich jest kierowana do punktu recepcyjnego znajdującego się w al. Piastów. Wojewoda Zbigniew Bogucki wskazał, że skala przyjeżdżających na Pomorze Zachodnie uchodźców jest dużo mniejsza niż na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie, przede wszystkim ze względu na odległość regionu od wschodniej granicy.

Autor:mag//rzw

Źródło: TVN24 Katowice, PAP