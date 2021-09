Uchodźcy w szpitalu po zatruciu grzybami. Lekarze o stanie zdrowia chłopców

Afgańczycy, którzy po ewakuacji z Kabulu, trafili do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, zatruli się grzybami, które mieli zebrać na terenie ośrodka . Wskutek zatrucia w stanie krytycznym w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka są dwaj afgańscy chłopcy. Młodszy z nich - pięciolatek - z powodu uszkodzenia mózgu nie może przejść przeszczepu wątroby. Taką operację mógł przejść sześciolatek. W tym samym szpitalu była też 17-letnia Afganka, która już wyszła ze szpitala.

Lekarze o stanie zdrowia chłopców

Przedstawiciele z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) na konferencji prasowej przekazali informacje na temat stanu zdrowia afgańskich pacjentów. Jak poinformowano, starszy z chłopców miał przeszczepioną wątrobę. Jeden z lekarzy z Kliniki Chirurgii i Transplantologii powiedział, że "przeszczep to jest wstęp do tego, żeby dziecko miało szansę przeżyć. Wątroba jest przeszczepiona bez powikłań, podjęła funkcję, natomiast o przeżyciu dziecka zadecyduje neurologia i to, na ile odwracalne będą zmiany, które niewątpliwie w wyniku obrzęku mózgu i zatrucia dokonały się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego- przekazał jeden z lekarzy".