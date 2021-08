Uchodźcy w szpitalu po zatruciu grzybami. Centrum Zdrowia Dziecka: stan chłopców jest krytyczny

Centrum Zdrowia Dziecka: stan chłopców jest krytyczny

Przekazali, że "stan chłopców jest krytyczny". Powiedzieli, że pięciolatek został zdyskwalifikowany z leczenia przeszczepieniem wątroby ze względu na uszkodzenie centralnego układu nerwowego, a starszy chłopiec w wieku sześciu lat został zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby i jeszcze dziś ten zabieg się odbędzie. - Jednak musimy powiedzieć, że rokowanie co do przeżycia jest bardzo poważne - powiedzieli lekarze. Dodano, że stan zdrowia trzeciej pacjentki, 17-letniej dziewczyny jest stabilny. - Tutaj rokowanie co do przeżycia jest na chwilę obecną dość dobre - poinformowano.