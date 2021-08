Uchodźcy w szpitalu po zatruciu grzybami

Portal OKO.press opublikował w poniedziałek tekst o afgańskich dzieciach, które zatruły się grzybami podczas pobytu w polskim ośrodku dla cudzoziemców. Te doniesienia potwierdził burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. "Jesteśmy poruszeni informacją o przypadkowym zatruciu się grzybami trojga afgańskich dzieci z Dębaka" - napisał. Informacje potwierdził także rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców. - W związku z tym nieszczęśliwym wypadkiem, pracownicy ośrodków uczulą obywateli Afganistanu, aby nie spożywali produktów niewiadomego pochodzenia - powiedział.

Informację o tym, że dzieci, które po ewakuacji z Afganistanu przebywały w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku, zatruły się grzybami, podał w poniedziałek OKO.press. Afgańska rodzina grzyby zebrała w lasku, w którym znajduje się ośrodek. "Nikt ich nie uprzedził, że grzyby mogą być trujące . Po zjedzeniu zupy kilkoro z nich poczuło się źle" - podał portal. Potwierdził to we wpisie na Facebooku burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. "Wszyscy jesteśmy poruszeni informacją o przypadkowym zatruciu się grzybami trojga afgańskich dzieci z Dębaka" - podkreślił.

Dwójka dzieci w ciężkim stanie

Burmistrz wskazał, że sytuację komplikuje to, że potrzebna jest na to też zgoda sądu. "W związku z tym SZUKAMY TŁUMACZA przysięgłego, który będzie czekał w blokach startowych" - napisał.

Burmistrz dementuje informacje o dwóch posiłkach w ośrodku

Tusiński zaprzeczył też informacji, która pojawiła się we wspomnianym portalu, że cudzoziemcy otrzymują jedzenie dwa razy dziennie. "Posiłki w ośrodku cudzoziemcy otrzymują trzy razy dziennie, pierwszego dnia pobytu dostali jeden ciepły posiłek, ale także suchy prowiant" - zaznaczył.

Urząd do Spraw Cudzoziemców potwierdza informacje o zatruciu

O sprawę PAP zapytała rzecznika Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakuba Dudziaka. - W placówce w Dębaku pięciu obywateli Afganistanu zgłosiło się do lekarza z problemami żołądkowymi. Nie poinformowali o zjedzeniu grzybów. W oparciu o zgłoszone dolegliwości lekarz rozpoczął leczenie objawów. Następnego dnia, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia do ośrodka wezwano karetki pogotowia. Osoby, których stan zdrowia tego wymagał objęte zostały specjalistyczną opieką medyczną w szpitalu - poinformował.