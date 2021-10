Pomoc dla uchodźców z Afganistanu. "Przyjechali często w jednych spodniach, sandałach"

O akcji pomocy uchodźcom z Afganistanu, którzy przebywają w ośrodku w Lininie, mówiła we "Wstajesz i weekend" jedna z jej organizatorek Krystyna Zdziechowska. Podkreśliła, że "ci ludzie przyjechali często w jednych spodniach, sandałach". - Większość pomagających osób robi to z potrzeby serca, a nie tylko z potrzeby zrobienia porządków w szafie. Natomiast tak naprawdę my wyręczamy państwo - powiedziała.