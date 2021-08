Uchodźcy z Afganistanu. Janina Ochojska o tym, co mogłaby zrobić Polska

O kwestii przyjmowania uchodźców z Afganistanu mówiła w TVN24 BiS europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. - Niestety my Polacy, nie rozumiemy tego, że przyjmowanie uchodźców jest bardzo korzystne dla kraju. My potrzebujemy pracowników w różnych dziedzinach - powiedziała. Oceniła, że "Polska jest takim krajem, przed którym jest ogromna szansa przyjęcia uchodźców w taki sposób, który mógłby być przykładem dla innych krajów". Dodała, że papież Franciszek "nawoływał, żeby przynajmniej jedna parafia przyjęła jedną rodzinę uchodźczą".

Kiedy Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu. Siły USA musiały w poniedziałek wstrzymać wszystkie ewakuacje, ponieważ lotnisko w Kabulu zapełnione było tysiącami osób, które chciały uciec z zajętej przez talibów stolicy. We wtorek rano loty wznowiono.

- Niestety my Polacy nie rozumiemy tego, że przyjmowanie uchodźców jest bardzo korzystne dla kraju. My potrzebujemy pracowników w różnych dziedzinach. Zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z mieszaniem różnych kultur, obyczajów, to daje ogromne bogactwo - oceniła.