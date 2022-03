Uchodźcy z Ukrainy szukają mieszkań. "Zgłoszeń z mniejszych miejscowości praktycznie nie ma"

czytaj dalej

Czwartek jest 21. dniem ataku Rosji na Ukrainę. W tym dniu doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz zaapelował do mieszkańców miast i wsi, okupowanych przez wojsko rosyjskie, by niszczyli tory kolejowe. Są one wykorzystywane przez Rosję do przesyłania zaopatrzenia dla swojej armii.