Tysiące żołnierzy na Podkarpaciu. Anakonda wchodzi w kulminacyjną fazę

czytaj dalej

To jest zrobione po to, żeby otworzyć pewną drogę do tak zwanych szacher-macherów przed wyborami - mówił w "Kampanii #BezKitu" poseł Tomasz Trela (Lewica) o złożonym przez PiS projekcie ustawy, zmieniającym minimalną liczebność Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister finansów Artur Soboń (PiS) przekonywał, że to "korekta", która jest powrotem "do tego, co było w 2015 roku". - To nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia systemowego, to nie jest przemyślane, to nie ma na celu usprawnienia funkcjonowania Trybunału - komentował mecenas Michał Wawrykiewicz.