Dlaczego niektórzy nie zgłaszają się na drugą dawkę szczepionki? "Można to wytłumaczyć kilkoma zjawiskami"

"Ta druga dawka jest niezwykle potrzebna"

Stwierdził, że część osób mogła czuć się źle po pierwszej dawce, np. mieć stan podgorączkowy lub ból ręki i ze strachu zrezygnowały z drugiej dawki. - Po pierwsze, tak wcale być nie musi, po drugie, zawsze musimy na wadze postawić, co to są za problemy w porównaniu z koronawirusem? Żadne tak naprawdę. To są rzeczy przejściowe. One mogą być przykre, niepokojące, czasem niezrozumiałe dla chorego, ale po to jesteśmy my, lekarze, w tym lekarze rodzinni, żeby uspokoić pacjenta - mówił. Zaznaczył, że są to "normalne reakcje mieszczące się w pewnych granicach nieprawidłowych odczynów poszczepiennych" i są "delikatne".