Jest rozporządzenie o tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o przywróceniu tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją zostało we wtorkowy wieczór opublikowane w Dzienniku Ustaw. Będzie obowiązywać, od północy w środę, przez 10 dni, czyli do 13 października.

Są to drogowe przejścia Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie), Korbielów i Zwardoń (woj śląskie). Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie) - wynika z załącznika do rozporządzenia.